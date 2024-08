Un testigo cuenta cómo ha sido realmente la huida de Puigdemont: "Ha salido por otro lado"

En busca y captura. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se encuentra en paradero desconocido después de que haya regresado este jueves a España para hablar ante unos 3.500 seguidores en el Arco del Triunfo de Barcelona.

El líder de JxCat, fugado de la Justicia española desde 2017, había anunciado su vuelta para participar en el debate de investidura del socialista Salvador Illa. Su plan, o eso había transmitido a los Mossos, era participar en el acto convocado por el Consell de la República para darle la bienvenida y, después, caminar junto a su comitiva 900 metros hasta el Parlament, donde sería arrestado en virtud de la orden de detención emitida por el juez Llarena.

Sin embargo, tras bajarse del escenario, Puigdemont ha desaparecido y se ha fugado. Según las primeras informaciones, se habría subido a un coche de un Mosso para irse de la zona burlando los controles policiales. El agente ha sido detenido por colaborar en su huida.

El fotoperiodista Emilio Morenatti ha sido un testigo privilegiado de esta fuga. Tal y como ha explicado en RAC1, él estaba en el escenario haciendo fotos al expresidente mientras hacía el discurso y al terminar le ha seguido hasta una tienda de campaña que había detrás del escenario. Pero después de un rato esperándolo, ha visto "que salía por un lado diferente" por el que había entrado.

"Le he llegado a ver de lejos, pero ha salido de forma acelerada y he visto que se subía en un coche, que creo que era de color blanco", ha detallado Morenatti. Al fotoperiodista también le pareció ver que Puigdemont se marchaba solo, sin nadie que le hubiera acompañado desde la tienda hasta el coche. Mientras, sus compañeros de partido han formado para despistar la comitiva que se desplazaría unos 900 metros hasta el Parlament. Pero en ese grupo ya no se encontraba Puigdemont.