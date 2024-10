Varias diputadas del PP denuncian que reciben cartas anónimas con insultos machistas y vejaciones

"Después de tus intervenciones en el Congreso con el ministro Marlaska, sigues como siempre o peor, eres inalterable, tienes la misma pinta y boca de mamona de mierda, eres la mejor de todas las poligoneras de Cobo Calleja, de la zona de las furcias más tiradas en la tarifa de 10,- euros el oral". Es el resumen del contenido de las cartas anónimas que, hasta ahora, tres diputadas del Partido Popular han compartido en sus redes sociales denunciando las vejaciones y los insultos machistas que se profieren contra ellas.

La primera de ellas ha sido Ana Vázquez, diputada y secretaria de Interior del Partido Popular, adjuntando una fotografía de la carta, fechada el 22 de septiembre. En el papel se lee "Waterloo", pero lo cierto es que el sello de Correos del sobre indica que fue enviada el 25 de septiembre en la ciudad de Alicante.

"Gracias por tal nauseabunda misiva….pero tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda!! No os tengo miedo!! No me vais a callar!!", compartía en sus redes sociales.

En la misiva, entre otros graves insultos, se reproducen más faltas de respeto.

La también diputada y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, enseñaba otra misiva remitida también al Congreso. En esta ocasión hablaba de una intervención que tuvo el 18 de septiembre y reproducía el mismo contenido, aunque más breve, que había recibido su compañera de bancada.

También después, y como consecuencia de las dos primeras cartas