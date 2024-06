Yolanda Díaz dimite de sus cargos en Sumar y se centrará en su labor en el Gobierno 

La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha comparecido desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid para anunciar que deja sus cargos orgánicos en Sumar.

"Mi labor es garantizar el Gobierno de Coalición progresista", indicaba explicando que "siente" que no ha hecho "las cosas que sabe hacer". "La ciudadanía lo ha percibido. La política se dedicaba más a sí misma que a los problemas de la ciudadanía. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente", indicaba asegurando que la "ciudadanía no se equivoca cuando vota", y en especial cuando no vota, asumiendo toda la responsabilidad.

Apenas unos meses después de recibir el respaldo de la militancia de su plataforma política para convertirse en coordinadora general de Sumar, la vicepresidenta segunda deja sus responsabilidades orgánicas y se centrará en su tarea dentro del Gobierno como ministra de Trabajo. Una decisión que ha sido tomada tras un mal resultado electoral que pone en riesgo el proyecto de coalición que lleva fraguándose desde el año 2021.

En Sumar, explican fuentes consultadas, creen que el liderazgo de Díaz es más fuerte en el Gobierno y que debe asumir los resultados electorales. De esta forma, da paso a otra persona que liderará el espacio y abrir así la anunciada reflexión de este domingo para construir el espacio político.

Tres eurodiputados y menos de un 5% del voto

Sumar ha obtenido 3 eurodiputados y un 4,65% en las elecciones europeas celebradas este domingo. Un dato que deja fuera a IU y a su candidato, el histórico eurodiputado Manu Pineda, y a Andere Nieva, la candidata de Más Madrid que iba en quinto lugar. Por otro lado, Podemos, que competía directamente con la formación de Yolanda Díaz en los comicios, ha obtenido dos eurodiputados. El espacio a la izquierda del PSOE ha pasado de 6 escaños a 5 a pesar de que ha aumentado el número de electores.

"Debacle". Es la palabra con la que fuentes de Sumar definían anoche a El HuffPost el resultado de las urnas para el espacio de Yolanda Díaz, que esperaban, al menos, que el cuarto diputado de Izquierda Unida fuera una realidad, tal y como vaticinaban a principios de abril cuando los partidos de la coalición negociaban los puestos en las listas.

Automáticamente, las críticas de las formaciones de Sumar empezaban. El más visible era Más Madrid, que cargaba duramente contra la dirección de Sumar tras el batacazo en las elecciones europeas de este domingo en el que la formación de Yolanda Díaz.

"Hubiéramos esperado mayor autocritica por parte del núcleo dirigente de Sumar", indican fuentes del partido madrileño señalando directamente a la ejecutiva de Yolanda Díaz indicando que "tienen que tomar decisiones".

Las palabras se producían apenas minutos después de que la candidata de Sumar, Estrella Galán, y el portavoz del partido, Ernest Urtasun, salieran, en solitario, a valorar los resultados en los comicios. "No son los resultados para los que estábamos trabajando. Estos resultados nos interpelan como Sumar y quiero mandar un mensaje a las personas que nos han votado, que no nos han votado o que nos votaron el 23J. Toca reflexionar, esto excede una campaña electoral. Desde Sumar nos vamos a dar un tiempo sosegado para ver de qué manera podemos reforzar el partido político de Sumar y seguir gobernando en mejorar los derechos de la gente. Lo vamos a hacer de forma sosegada, tranquila y sin prisas", anunciaba Urtasun explicando que empiezan este mismo lunes.

Un cabreo, que lleva fraguándose desde el mes de marzo cuando comenzaron a elaborarse las listas de las elecciones europeas y que llevó a tensar la cuerda que une a Yolanda Díaz con los diferentes partidos de la coalición al límite.

El más duro ha sido con diferencia uno de los rostros de la formación de Mónica García que más sonaban para ser un candidato a los comicios, Edu Rubiño. "Los resultados de Sumar son malos sin paliativos. Muchos tratamos de advertir en privado mientras callamos en público por responsabilidad y respeto a la campaña electoral. El núcleo dirigente de Sumar debe asumir su responsabilidad en las decisiones que nos han llevado hasta aquí y replantearse su incapacidad para incorporar y respetar a las organizaciones con arraigo territorial y resultados sólidos en sus territorios", indicaba al respecto el también secretario de organización de la formación.

De hecho, avisaba de que el resultado "es un antes y un después" para Más Madrid que, avisaba, "no admite más paños calientes".

Por su parte, desde Compromís, Joan Baldoví, ha destacado este lunes que la coalición valencianista ha logrado el mejor resultado de todas las fuerzas que han concurrido junto a Sumar en las elecciones europeas, con el "objetivo ampliamente conseguido" de lograr representación valenciana en el Europarlamento.

Respecto al futuro de Sumar, ha reconocido que "los resultados no han sido los que esperaban" como dijo su líder, Yolanda Díaz, y ha abogado por abrir un periodo de reflexión para "repensar cuál es el espacio y qué se ha de hacer".

Misma opinión planteada en Izquierda Unida en boca de su diputado Toni Valero, que también en la mañana del lunes apostaba por construir "frentes amplios", porque "la división en la izquierda penaliza" en las urnas.

En concreto, el dirigente de IU Andalucía ha sostenido que "hay que hacer un análisis autocrítico y profundo que encuentre las causas de un resultado" que, según ha considerado, "no sólo tiene una lectura en términos de campaña electoral, sino que hay que retrotraerse más atrás para encontrar las teclas y tocar las teclas correctas que eviten que esto pueda volver a ocurrir".

De igual modo, ha apuntado que desde Izquierda Unida han dicho "en muchas ocasiones", y "antes" de esta última campaña electoral, que "entendemos que, a veces, cuando la unidad se produce" en la izquierda y los partidos de ese espacio concurren "juntos, las cosas pueden no salir del todo bien, pero lo que está claro es que cuando se va dividido las cosas no salen bien seguro", y ahora "hay una división en el espacio de la izquierda que penaliza", siendo ese "un hecho objetivo", según ha agregado.