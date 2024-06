Yolanda Díaz niega que la economía española vaya "como un cohete" 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha adelantado este lunes que los datos de paro y contratación del mes de mayo, que se conocerán mañana, serán "positivos", aunque España seguirá teniendo una cifra de desempleados "muy importante".

Por ello, con la cifra de parados actual y los salarios que se pagan en España, Díaz ha considerado "inadecuada" la expresión que utilizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la economía española va "como un cohete".

"No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete", ha subrayado la vicepresidenta segunda en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Díaz ha indicado que este tipo de expresiones, como la que también empleó en su día la exministra del PP Fátima Báñez de que la economía iba "sobre ruedas" teniendo por entonces más de 6 millones de parados, "son frases que le persiguen a uno".

"Yo no soy partidaria de realizar ese tipo de afirmaciones. Cuando la gente no puede pagar el alquiler en España, cuando la vivienda en España hoy es un factor de caer en la pobreza, no podemos hacer ese tipo de expresiones", ha reiterado.

Avances en la negociación para reducir la jornada

Preguntada por cómo va la negociación con empresarios y sindicatos para recortar la jornada laboral semanal, tal y como recogía el acuerdo de Gobierno, la ministra ha dejado claro que "se va a hacer", pese a que se está encontrando con "muchas oposiciones".

La vicepresidenta segunda ha señalado que la semana pasada se celebró una reunión de la mesa de diálogo social para la reducción de jornada en la que se produjeron avance.

No obstante, ha insistido en que si los empresarios dicen que no a esta medida, habrá acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos para llevarla a cabo. "Pero habrá diálogo social (...) Es diálogo social de manual", ha defendido la ministra.

Díaz, sobre el CIS: "Que vuelva a ser lo que siempre fue"

En la misma entrevista, Díaz también ha cuestionado la deriva del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha afirmado que Sumar quiere que "recupere su prestigio internacional". "Yo hablo con profesionales del CIS, que son extraordinarios, y lo que me gustaría es que, un día, un instituto como el CIS vuelva a ser lo que siempre fue", ha señalado.

Precisamente sobre el sondeo publicado por el CIS este lunes sobre las elecciones del 9J, ha desgranado que no suele valorar encuesta y que su percepción en esta campaña es que los bloques de izquierda y derecha se van aproximando.

Díaz ha evocado el resultado de las generales del 23J, donde el PP hablaba de que iba a obtener una amplia mayoría absoluta y al final la coalición progresista de PSOE y Sumar logró gobernar, con el apoyo de la mayoría del Congreso.

"Está pasando un poco lo del 23J, en que salía el PP a ganar con holgura y creo que no está siendo así. Parece que nos vamos aproximando y que el bloque progresista puede ganar estas elecciones", ha desgranado.