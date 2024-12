Activan las alertas por estafadores que usan a la princesa Leonor como cebo: estos son sus objetivos

Activan las alertas por estafadores que están usando a la princesa Leonor como cebo para cumplir con sus propósitos, a través de perfiles falsos de TikTok.

Un reportaje publicado en el diario El País refleja cómo muchas personas han caído en estas cuentas fake que se hacen pasar por la hija de Felipe VI y la reina Letizia.

En el artículo, dejan bastante claro que la princesa Leonor no tiene cuenta oficial de TikTok y eso es importante saberlo a la hora de hablar con alguien que dice ser la hija de Felipe VI.

En Latinoamérica, hay muchas personas que han caído en una falsa princesa de Asturias que, a través de Inteligencia Artificial asegura que dará una importante ayuda económica a los que lo soliciten.

Para recibir ese ingreso, deben abonar "una pequeña tasa". El objetivo es el de recibir cientos de dólares para dar a los usuarios cientos de miles. Pero es una trampa que es de primero de ciberestafas.

Desde Nebaj (Guatemala), Juana Cobo, de 39 años, reconoce que cayó en la estafa. "No solo perdí el dinero, sino que me he metido en una gran deuda. Me ilusioné, porque hicieron que me ilusionara, y lo único que conseguí es acabar endeudada", ha detallado al citado medio.

"Me mandaron un mensaje en TikTok diciéndome que la que me hablaba era la princesa Leonor, que había ganado 100.000 dólares, pero que tenía que pagar un impuesto de 2.200 quetzales (unos 245 euros) para liberar el dinero", ha razonado.