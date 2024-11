Adiós al equilibrio entre vida personal y laboral: un jefazo de 22 años pone fin a la jornada semanal de 40 horas

Daksh Gupata, fundador y CEO de Greptile, una empresa tecnológica con sede en San Francisco, ha provocado una lluvia de críticas en las redes sociales después de compartir su opinión sobre las condiciones laborales a las que somete a sus trabajadores. Según él, trabajar 80 horas semanales es un estilo de vida, sobre todo en el sector tecnológico, y así lo deja claro en sus entrevistas, según relata, ya que no quiere que nadie se lleve ninguna sorpresa.

Todo comenzó cuando publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba que había empezado a "decirle a los candidatos, durante la primera entrevista, que Greptile no ofrece equilibrio entre el trabajo y la vida personal, que los días laborables típicos comienzan a las 9:00 am y terminan a las 23:00 horas, a menudo más tarde, y que trabajamos los sábados y a veces también los domingos. Insisto en el hecho de que el ambiente es muy estresante y que no se tolera un trabajo mediocre".

Tras publicar el mensaje, comenzó a recibir un aluvión de críticas, comentarios negativos e incluso "amenazas de muerte", por lo que tuvo que responder con otra publicación, afirmando que aunque "puede resultar difícil de creer, existen personas que desean esto, aunque son una minoría. Existe la transparencia para identificarlos" y que, en su caso, las personas trabajadoras no están mal pagadas.

A pesar de ello, según afirma, el 80% de los mensajes son de personas que le solicitan trabajo, e insiste en que estas condiciones laborales son normales en el sector tecnológico y de las startups. "Esto es un espacio extremadamente competitivo. A nadie le importa la tercera mejor empresa, ni siquiera la segunda mejor empresa en cualquier categoría de software", criticó finalmente.