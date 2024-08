Alerta por un popular juguete vendido en Carrefour y El Corte Inglés: piden su retirada global urgente

Facua-Consumidores en Acción ha publicado una nota de prensa este jueves en la que ha alertado de la retirada del mercado de un popular juguete vendido en tiendas como Carrefour y El Corte Inglés.

Se trata de los juegos Miniverse Make It Mini, de la marca MGA Entertainment, porque pueden contener resinas líquidas que pueden ser peligrosas para la salud.

La alerta se ha tenido conocimiento a través de una notificación que Amazon ha enviado a los usuarios que habían comprado el producto. Aunque ha sido emitida en primera instancia por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

En el análisis del producto, han detallado que las resinas, cuando están en estado líquido pueden causar irritación o sensibilización de la piel, los ojos y las vías respiratorias si se inhalan, tocan o son ingeridas.

Facua ha enviado la alerta al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para poner en su conocimiento la notificación de retirada, ya que se siguen vendiendo en España.

La retirada del mercado abarca todos los modelos y series de los productos Make It Mini Appliances, Make It Mini Food, y Make it Mini Lifestyle.