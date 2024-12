Cambia su vida de Wall Street y seis cifras en el banco para dar clases a jóvenes

Seguro que alguna vez te has planteado dejar tu trabajo porque no te llena o, simplemente, quieres hacer nuevas cosas. Pero, ¿cuántas personas se atreven a arriesgarlo todo y dar ese paso?

Cuando Steve Menking comenzó a trabajar en Wall Street poco después de cumplir los 20 años, pensó que había encontrado una carrera para toda la vida. En cambio, al llegar a los 25, bromea diciendo que tuvo una "crisis de un cuarto de vida" mientras trabajaba como operador de acciones en SMB Capital.

"Observé a colegas de mi edad, o más jóvenes, sobresalir en sus carreras, pero fue difícil para mí ver a gente quedándose en la oficina hasta la 1 a. m. y pensar que ese podría ser mi futuro", señala Menking, de 36 años, a CNBC.com. "Simplemente no era mi estilo de vida".

Cuando se preguntó qué tipo de trabajo le haría feliz, la respuesta no tenía nada que ver con la banca o el mercado de valores: quería enseñar.

"Trabajé como asistente de enseñanza y tutor en la universidad y, reflexionando sobre ello más tarde, me di cuenta de que la enseñanza sacaba a la luz una versión de mí mismo más paciente y orientada hacia un propósito", comenta. "Me sentí llamado a enseñar."

En 2014, Menking pasó de las finanzas a ejercer de tutor a tiempo completo, pensando que sería un camino hacia la educación "igualmente significativo, pero que requeriría menos tiempo" que obtener una segunda licenciatura para convertirse en maestro.

Diez años después, esa decisión dio sus frutos, tanto en satisfacción profesional como en finanzas. En 2023, Menking ganó más de 500.000 dólares a través de tutorías privadas, una cifra que está en camino de igualar en 2024. De media, Menking trabaja de 20 a 25 horas por semana desde su casa en Connecticut, donde vive con su esposa y sus tres hijos.

El norteamericano ha construido una carrera próspera con dos fuentes de ingresos principales: como empleado de Forum Education, una agencia de tutoría con sede en Nueva York, y jefe de su propio negocio online, Menking Tutoring LLC, que lanzó en 2020. "Ha sido mejor y más satisfactorio de lo que jamás hubiera imaginado", dice.

Así es como Menking dejó las finanzas para dedicarse a la educación y encontró un trabajo que le reporta unos ingresos de seis cifras y le permite trabajar desde casa.

En este momento, trabaja con una docena de estudiantes y se reúne al menos una vez por semana con ellos para ayudarles a resolver problemas prácticos antes de un examen importante, prepararse para entrevistas y "desmitificar" algunos de los conceptos más complicados introducidos en los cursos de matemáticas de nivel universitario. La tarifa actual de Menking es de unos 1.000 dólares la hora.

"No hay nada mejor que despertarse cada día sabiendo que estás sirviendo a los demás de una manera que se alinea con tus intereses", dice Menking. "Es una carrera que me permite ser creativo, servir a los demás y ser emprendedor. Me encanta".