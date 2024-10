Cierra su taller y 20 años después la Agencia Tributaria le pide medio millón de euros: "No he facturado eso ni en toda mi vida"

Imagina que has trabajado durante años en un negocio y, casi veinte después de haberte jubilado, Hacienda te pide medio millón de euros en concepto de impuestos por tu negocio. Es lo que le ha ocurrido a Franco Padellaro, un artesano de 80 años que actualmente reside en Robassomero, en la provincia de Turín, y que cerró su negocio en Cirié hace dos décadas.

Franco no se lo explica y ahora tiene sus cuentas bancarias bloqueadas. Sólo se le ha permitido retirar el dinero necesario para pagar su alquiler. Además, la Agencia Tributaria italiana ya ha retenido 700 euros de la cuenta del hijo de Franco, que está desempleado y nunca ha tenido nada que ver con la actividad de su padre.

"¿Pero cómo es posible que llegue una multa así después de tanto tiempo?", asegura en una entrevista en La Repubblica. "Intentaremos averiguarlo, pero no niego que estoy, además de enojado, asustado, sobre todo por el futuro de mis hijos. Cuando cerré el negocio porque no funcionaba, estaba a las puertas de la jubilación. Para liquidar a los trabajadores y proveedores, también vendí la casa familiar y nos fuimos a vivir de alquiler con las pensiones mía y de mi esposa... No somos en absoluto pensionistas ricos, al contrario", asegura.

La empresa de Franco, fundada en 1971 en Cirié junto con su mujer y su hija, se dedicaba al montaje de componentes eléctricos para automóviles y con el paso de los años llegó a tener ocho empleados. En 2004, por desgracia, tuvo que echar la persiana ante la falta de pedidos.

Pero la pesadilla no terminó ahí. Antes de la pandemia, las autoridades fiscales habían visitado a la pareja enviándoles un aviso de liquidación, pero ellos no hicieron caso, convencidos de que siempre habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Poco tiempo después, les han bloqueado las cuentas. La cantidad reclamada viene por deudas acumuladas por la empresa entre finales de los 90 y principios de los 2000.

«No puedo dormir por las noches. Vendí mi casa para cerrar el negocio y quedar libre de deudas. En las últimas semanas sólo el intendente Massa me contactó diciendo que estaba pensando en activar los servicios sociales. Pero por ahora nada se ha movido. Ese dinero que me piden no lo he facturado en toda una vida de trabajo…”, asegura el jubilado.