El coche del Ejército español que fue toda una decepción: no supera los 20 km/h y pierde tornillos

Los vehículos Aníbal del ejército español no han estado exentos de polémicas. Fabricados por Santana Motors, empresa automovilística ya desaparecida, no consiguieron estar a la altura de lo que las circunstancias requerían. Y es que durante sus años de servicio han dado más problemas que soluciones.

Uno de los incidentes más conocidos es el de 2010, cuando a uno de los todoterrenos se le salió la transmisión trasera durante la circulación. Este suceso obligó a la Jefatura de Ingeniería del Ejército a llevar a cabo una investigación, en la que Santana Motors no salió muy bien parada. Se aseguró que no había calidad suficiente en las reparaciones y mantenimiento de la flota.

Pero ya en 2008, cuando se vio que las tuercas de autofrenado de la transmisión se aflojaban, se había ordenado que los vehículos no salieran de las bases y que no superasen los 20 kilómetros por hora. Santana Motors decidió pegar las tuercas con un pegamento especial para solucionar este incidente, aunque no sirvió de mucho.

Otros de los fallos que han registrado los vehículos Aníbal son roturas del chasis, falta de cinturones de seguridad para los pasajeros o errores de conexión en el sistema eléctrico.