Dani Alves declara ante el juez: "Le hablé para ir al baño y ella dijo que sí, no tuve que insistir"

Europa Press via Getty Images

Llegó el momento clave del juicio contra Dani Alves por la presunta violación que el exfutbolista habría llevado a cabo el 30 de noviembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

El ex del Barça ha declarado durante la tarde de este miércoles, un día después de que su mujer Joana Sanz y los tres amigos con los que salió esa noche, aseguraran que el Alves se encontraba "muy borracho", con la intención de que su estado de embriaguez pueda servir de atenuante cuando el juez dicte sentencia.

Durante su comparecencia, Dani Alves ha confirmado que ese día fue "a comer a la Taberna del Clínic con mis amigos", donde pidieron "cinco botellas de vino, dos de ron y una de whisky japonés", algo que ya fue relatado tanto por su mujer como por sus amigos.

Tras esto y al ser preguntado por lo ocurrido en la discoteca Sutton, Alves ha insistido en que todo lo que ocurrió fue consentido. Según ha expuesto el exfutbolista, él y la denunciante estuvieron bailando de forma sexual. "Cuando estábamos perreando ella me puso la mano en mis partes íntimas. Pensé que había atracción sexual y hable para que fuéramos al baño y ella me dijo que si, no tuve que insistir"

Una vez en el baño, el brasileño asegura que "ella empezó a desabrocharme los pantalones, yo la ayudé. Ella se puso encima mío y empezó a hacerme una felación". Tras esto, Alves ha relatado que fue la mujer quien se sentó encima de él "y yo la agarré por la cintura, y cuando fui a eyacular traté de hacerlo fuera de su sexo. Luego le dije que no quería que saliéramos juntos".

Respecto a las acusaciones acerca de si hubo una actitud agresiva, Alves se ha definido como una personas tranquila y no violenta, y niega que la chica pusiera oposición: "Yo no soy un hombre violento, para nada le agarré del pelo".