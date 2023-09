Decenas de menores de Extremadura denuncian fotos de falsos desnudos suyos hechos con inteligencia artificial

La localidad de Almendralejo, en Badajoz, está en shock por una noticia conocida en las últimas horas: la difusión de fotos falsas de decenas de niñas desnudas, unas imágenes generadas con Inteligencia Artificial que están circulando de móvil en móvil coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Según ha desvelado este lunes El Periódico de Extremadura, los hechos han salido a la luz gracias a la denuncia de una veintena de madres, entre ellas, la ginecóloga Miriam Al Adib, que ha denunciado en sus redes sociales el caso de sus propias hijas, de 14 y 17 años. "Es tan realista que lo primero que he pensado al verlo ha sido 'qué has hecho'", decía la doctora al citado medio, explicando cómo supo lo que estaba pasando. Al parecer, las menores han sido víctimas de un robo de imágenes para manipularlas con IA y simular que estas niñas están desnudas, lo cual no era cierto. Tan "realistas" son las creaciones que son muchos los conocidos que han creído que se trataba de estas niñas, en realidad, y sus familias temen que por esa calidad puedan haber llegado incluso a páginas pornográficas.

Según afirma Al Adib a El Periódico, por ahora hay una veintena de madres cuyas hijas han sido víctimas de este delito, pero teme que "va a ir a más": "Desde que he subido el vídeo, me están llegando mensajes de más madres. Al parecer, esto lleva al menos desde julio y algunas niñas lo están pasando muy mal. Algunas madres ya han denunciado a la Policía Nacional y yo aún no he tenido tiempo", explica al citado medio.

No ha trascendido que se haya localizado a los culpables de estos montajes. La doctora, sin embargo, da algunas pistas por la información que ha podido recabar hasta ahora: "Todo esto nace de un WhatsApp grupal de chicos de diferentes colegios en el que "empiezan a meter a gente". Empezó como una "gracia", pero insiste en que no lo es, sino un acto dañino.

Si en Almendralejo existen cinco centros educativos, entre colegios e institutos, que dan clase de secundaria. En, al menos cuatro, se han difundido imágenes de alumnas desnudadas modificadas por inteligencia artificial. Fuentes policiales de Extremadura informan de que, hasta este lunes, les consta la denuncia de siete. El caso está siendo investigado por la policía judicial de Almendralejo, informa, por su parte, El País.

Este diario ha hablado con algunas víctimas y relatan, por ejemplo, que chicos han contactado con chicas vía Instagram para pedirles dinero y, al negarse, les han mandado inmediatamente las fotos manipuladas con sus supuestos desnudo.