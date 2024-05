Desaparece sin explicación la atracción más emblemática y curiosa de PortAventura World

PortAventura lleva desde el año 2022 celebrando la primavera a través de la Easter Celebration. Durante el mes de abril engalanan el parque de atracciones con decoración de Pascua, entre la que destacan los típicos huevos. Y precisamente uno de los principales reclamos era un huevo gigante con Récord Guiness.

El huevo de Pascua decorado que lució PortAventura ostentó el récord de ser el más grande del mundo. Como indica Heraldo, fue diseñado y construido por Julio Luzán, y su empresa Tecmolde. Contaba con 16 metros de alto y 11 de ancho, y fue reconocido internacionalmente por el Guinness World Records.

La pieza está fabricada en poliéster, que envuelve una estructura de hierro que da consistencia al interior hueco. Por este motivo, su peso alcanza las 12 toneladas. Consta de cuatro pisos de altura con 12 piezas en cada uno de ellos.

Pero tras exponerse en 2022 y 2023 en el parque de atracciones en Salou, este año ha desaparecido y sus visitantes se han dado cuenta. En su perfil de TikTok, Coaster Gramer (@coastergramer) ha publicado un vídeo en el que cuenta que ha echado de menos la figura durante su visita PortAventura en temporada de Pascua.

"Estoy muy triste, me han quitado el huevete", comienza diciendo en su vídeo. "Este año no está, han puesto una cesta con huevos pero yo he entrado y esperaba mi huevete, pero no sabía que ya no estaba", cuenta.

Coaster Gramer hace una pregunta a sus seguidores: "¿Dónde está el huevo?". A lo que varios de ellos, conscientes de su paradero, le han contestado. Y la respuesta es que ha perdido el récord del huevo de Pascua más grande del mundo, motivo por el cual el parque ha dejado de exponerlo.