Despierta la furia del padre por la fiesta desierta de su hija de 5 años hasta que aparece el rescate inesperado

No hay fiesta de cumpleaños sin invitados. Un padre ha enfurecido después de que ningún compañero de la escuela de su hija de 5 años haya asistido a la celebración de su cumpleaños.

Según publica el diario italiano La Stampa, el hombre ha difundido por redes sociales como el cumpleaños de su hija "quedo desierto". "Todavía estoy incrédulo, ¿qué le enseña un padre a su hijo?", fue el mensaje compartido. Relata que su hija "lloraba mucho, mientras miraba fijamente a la puerta por la que no entraba ningún compañero".

"Esta es la pregunta con la que estamos devanándonos los sesos. Mi esposa y yo no hemos encontrado una respuesta hasta ahora. No creo que dependa del hecho de que estamos lejos, sino más bien de un problema cultural de cómo se educaron estos niños y sus padres", lamentan. Aunque dejan claro que "no guardan rencor".

Los padres de la niña afirma que gracias a la difusión de su historia, "muchas otras están saliendo a la luz". "Desafortunadamente, comienza con una fiesta desierta y luego siguen muchos comportamientos inapropiados de los menores, que a su vez se convierten en padres y no saben como educar a sus hijos".

De acuerdo a la publicación, uno de los padres invitados contestó al post afirmando que "al ser día laborable", "era difícil para los padres llevar a sus hijos". A lo que el padre ha contestado, "no creo que ese sea el problema. Si mi niña pide que la lleve a una fiesta, encuentro el tiempo. Debe haber algo más, una explicación que por ahora mi esposa y yo no podemos identificar".

El Ayuntamiento de la localidad italiana donde se han producido los hechos, Castiglione del Lago, "está pensando en organizar una gran fiesta de reparación para la niña".