El falso aceite de oliva a 4 euros el litro ideal para la dieta mediterránea que vende Aliexpress

El aceite de oliva, fundamental en la dieta mediterránea, se ha convertido con el tiempo en un bien cada vez más preciado, debido tanto a sus propiedades saludables como por su elevado precio. Por ello, no es de extrañar que los consumidores busquen ofertas y descuentos para poder adquirir este tipo de producto.

Páginas como Aliexpress o Amazon ya han comenzado a ofrecer este alimento a través de sus webs, otorgando un amplio catálogo de marcas. También hay otras especializadas en recopilar descuentos, como chollometro.

Sin embargo, se recomienda siempre revisar y leer las características del producto, ya que en muchas ocasiones la publicidad puede llegar a ser engañosa. Un ejemplo de ello se aprecia en el siguiente anuncio, donde supuestamente se ofrece "aceite de oliva suave SANOLIVA" de cinco litros, que ha levantado críticas entre los usuarios y consumidores, ya que realmente se trata de aceite de orujo.

En la descripción lo definen como una "opción ideal para quienes buscan calidad y versatilidad en la cocina" y aseguran que su "composición lo hace especialmente adecuado para freír, frituras, ensaladas y guisos, destacándose por su durabilidad en la fritura, permitiendo su reutilización más del doble de veces que otros aceites."

En los comentarios, por el contrario, la gran parte de los usuarios critican que en verdad se trata de aceite de orujo, aconsejando al resto que no lo compren al no ser que lo sepan.

"El llamado aceite refinado de oliva es aceite de orujo, un subproducto obtenido a partir de los desechos de hacer el aceite de oliva,aplicando procesos químicos y altas temperaturas. Tiene sentido utilizarlo para la freidora, poco más. Por favor, si compráis esto no penséis que es aceite de oliva", afirma Miguel_Olmo. "Mezcla, no es orujo pero... No me parece chollo", corrige otro usuario.