El hijo de Juana Rivas seguirá en España mientras se dirime qué juzgado lleva el caso

AFP via Getty Images

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor de Juana Rivas, aunque esta decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse en España con su madre.

Así lo ha explicado el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada haya rechazado aceptar la inhibición a su favor acordada en el caso por el de Instrucción 4, que, tras tomar declaración a su hijo menor decidió, como medida cautelar, que se quedara en España con su madre.

En esta misma línea, fuentes judiciales han explicado a EFE que rechazar la inhibición no tiene por qué implicar que se suspendan las medidas cautelares adoptadas por el juzgado de instrucción que, en funciones de guardia, tomó esa decisión tras escuchar al menor.

En un auto con fecha de este jueves y al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, Aurora Angulo, rechaza la inhibición acordada por el de Instrucción 4 y le devuelve el procedimiento.

Argumenta su decisión en que las medidas cautelares se basan en un presunto delito de "violencia doméstica" ejercida contra el menor ocurrido en Italia, ya que Rivas denunció a su expareja por maltrato continuado y amenazas al menor de sus dos hijos, sobre el que el padre tiene la custodia.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha argumentado además su decisión en que "en ningún momento, ni por la parte denunciante ni por el Ministerio Fiscal, se interesa la inhibición a este Juzgado".

El abogado de Juana Rivas sostiene en un comunicado que la medida cautelar se mantiene vigente de momento, por lo que el menor continuará en España con su madre.

Las mismas fuentes han precisado que si Instrucción 4 dice ahora que tampoco es competente en la causa se planteará una cuestión negativa de competencia (cuando ninguno de los dos juzgados se declara el adecuado para la causa), que tendrá que resolver la Audiencia de Granada como órgano inmediatamente superior.

Tanto Aránguez como la directora del Centro de Atención a la Mujer de Maracena (Granada) que asesoró a Rivas, Francisca Granados, han cargado en un comunicado contra la titular de Violencia sobre la Mujer al considerar que no entendió la violencia familiar y vicaria como parte de la violencia machista. La acusan de incumplir el Estatuto de la Víctima y generar con su "equivocación" el 'caso Juana Rivas'.

Una medida provisional



El equipo jurídico de Juana Rivas ha adelantado a EFE que presentarán un recurso a la decisión de Violencia sobre la Mujer 2 de no admitir la inhibición de la causa y ejercerán otras acciones para dar firmeza a la paralización provisional de la vuelta del niño con su padre.

"Y mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quién le corresponde decidir, Daniel, que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar", incide el letrado.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada archivó el pasado 31 de diciembre una denuncia por maltrato presentada por Rivas contra su expareja, Fracesco Arcuri, una decisión que no es firme porque ha sido también recurrida por los representantes de esta vecina de Maracena, sin que de momento el recurso haya sido resuelto.

En su auto de este jueves en el que rechaza la inhibición, el Juzgado de Violencia de Granada recuerda que ya negó a Rivas las medidas cautelares que solicitó en diciembre, igual que hizo el de Violencia sobre la Mujer 2 de Málaga.

Expone además que el mismo 30 de diciembre mandó a Italia una copia de la denuncia formulada contra Arcuri para que sea la justicia italiana la que resuelva unos posibles delitos cometidos en ese país.