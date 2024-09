El histórico refrán de Mallorca que en el resto de España no entienden

El mejor legado que puede dejar un abuelo o un padre es su sabiduría. Esta sapiencia popular también se muestra por medio de dichos y refranes populares que pasan de generación en generación y sirven incluso como identidad cultural de un determinado lugar.

‘Quien tiene un tío en Graná, ni tiene tío ni tiene ná’ se escucha en Andalucía o ‘cuando el aragonés canta, o lo han jodido o poco le falta', que se puede escuchar en tierras aragonesas son ejemplos del calado de estas expresiones en el imaginario colectivo en una comunidad autónoma concreta.

En Mallorca, uno que ha tenido especial calado es: 'Què em som jo de la mort de’n Berga?', cuya traducción sería: ¿Què soy yo de la muerte de Don Berga? Significa algo parecido a: “a mí no me mires, que no sé nada”.

Este dicho mallorquín data del siglo XVII, concretamente del 24 de mayo de 1619, cuando el oidor de la Audiencia, Jaume Joan de Berga y Sales, fue asesinado. Su asesinato dio lugar a uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia del reino y es que, al ocurrir el suceso a las puertas de su casa, la mayoría de la población de Palma era sospechosa de tal crimen.

Al considerarse un delito de lesa majestad, se tomaron medidas extraordinarias y buena parte de la población de Palma fue interrogada sobre el hecho, aunque no tuvieran nada que ver con él mismo. Ante el temor a ser interrogados, se popularizó esta expresión - Què em som jo de la mort de’n Berga- que venía a decir que el tema no iba con ellos.