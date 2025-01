El nutricionista del buque Elcano abre la mano con el nuevo menú calórico de la princesa Leonor

La Princesa de Asturias ya se encuentra en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, donde será instruida durante seis meses. A bordo, tendrán una rutina exigente, para la que es indispensable una buena dieta.

Según publica el medio 20 Minutos, "se ha podido saber que la heredera al trono no pasará hambre, ya que durante el tiempo de formación los más de 250 tripulantes tendrán un menú calórico supervisado por un nutricionista, y con algún que otro capricho made in Spain". De hecho, dentro del buque no ha podido faltar "dos de los platos típicos de la España: el jamón y la paella".

El desayuno también cuenta con la misma tradición: "un café, un zumo y unas tostadas". "Pero también, con algunos dulces y frutas". Y a media mañana, vuelven a comer. "En el almuerzo también hay una opción muy a la española: el bocadillo de bacon y queso, que siempre se agota".

Cabe destacar que el comandante del buque, Luis Carrera Presa do Campo, almuerza cada día con dos guardiamarinas "con el fin de conocer a todos los embarcados".

"Aunque en la merienda, los tripulantes pueden disfrutar de algo dulce, no será hasta que llegue el fin de semana cuando disfrutarán de los postres y dulces más típicos de España". El medio concluye que, cada domingo, el día a bordo comienza con unos buenos churros con chocolate y torrijas, "todo un festín para los tripulantes".