Encarcelan a la madre que tenía a su hija de 3 años metida en un cajón: "No sabía cómo era la comida"

Peter Dazeley VIA GETTY IMAGES

Justicia para la niña de tres años escondida en un cajón durante sus tres primeros años de vida. La responsable del secuestro, su propia madre, ha sido condenada por los tribunales británicos a siete años y seis meses de prisión por "negligencia extrema".

Según los fiscales encargados del caso, en declaraciones obtenidas por la BBC, la niña "nunca había conocido la luz del día ni el aire fresco". Esta menor escondida fue descubierta gracias a un visitante que se alojaba en su casa y la escuchó llorar. Estuvo encerrada de 2020 a 2023.

Así mismo, para proteger a la menor, "ni ella ni los miembros de su familia pueden ser identificados". "La madre, que admitió cuatro cargos de crueldad infantil en una audiencia anterior, fue sentenciada por el Tribunal de la Corona de Chester en Inglaterra".

El juez encargado del caso, Steven Everett, afirmó durante el juicio que la acusada había "privado a esa niña de cualquier amor, de cualquier afecto y atención adecuada, de cualquier interacción con los demás, de una dieta adecuada y de la atención médica que tanto necesitaba". "Una niña inteligente que ahora tal vez esté cobrando vida lentamente, de lo que era casi una muerte en vida en esa habitación", agregó.

De acuerdo al tribunal, "la madre ocultó la presencia de la bebé a sus hermanos escondiéndola en un cajón y mantuvo el secreto a su pareja". Por su parte, la fiscalía aseguró que la niña no respondió a su propio nombre cuando fue encontrada y que la habían dejado sóla durante largos períodos para "valerse por sí misma".

"Parecía una niña de siete meses, no de tres años"

"La niña estaba gravemente desnutrida, hasta el punto de que parecía un bebé de siete meses y no una niña de tres años". Según la declaración oficial, durante todo este tiempo había sido alimentada a base de leche en polvo.

En declaraciones al medio británico, una trabajadora social que asistió tras el hallazgo "describió el horror abrumador por lo que vio al entrar en el dormitorio. La menor fue encontrada con el pelo enmarañado, deformaciones y erupciones cutáneas. "Mire a su madre y le pregunté: '¿Es aquí donde la tienes?' La madre respondió con naturalidad: 'Sí, en el cajón".

"En el interrogatorio policial, la mujer aseguró que no sabía que estaba embarazada y que estaba realmente asustada cuando dio a luz", atestigua la publicación. "Le dijo a los oficiales que la niña no era parte de la familia y el juez le respondió que no había juzgado un caso como este en sus 46 años".