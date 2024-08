España rompe todas las barreras mundiales con su limón

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de la familia de las rutáceas. Este árbol se desarrolla con éxito en los climas templados y tropicales, cultivándose actualmente en todo el mundo.

El limonero, originario de China o India, se cultiva en Asia desde hace más de 2.500 años. A partir del siglo X los árabes lo difundieron por la cuenca mediterránea. Fue prácticamente desconocido para griegos y romanos, y hasta la Edad Media no comenzó a ser consumido habitualmente. En el siglo XVI fue introducido en el continente americano por los exploradores españoles.

Según su tamaño, los limones se pueden clasificar en: pequeños, medianos y grandes; y por su color en verdes y amarillos. El que más se consume en España es el amarillo y grande, que presenta una cáscara gruesa y un tanto rugosa, muy aromática, y cuya pulpa tiene escasas semillas.

El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización, y la función del sistema inmunitario. Su capacidad antioxidante ayuda a neutralizar sustancias cancerígenas como las nitrosaminas. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que las personas con altas ingestas de vitamina C tienen un menor riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, cataratas o enfermedades neurodegenerativas.

La pulpa, también contiene ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico y en menor cantidad málico (que se consideran responsables del sabor ácido de este alimento), acético y fórmico. Algunos estudios han indicado que estos ácidos potencian la acción de la vitamina C y poseen un notable efecto antiséptico. Existen también compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes e inhiben la actividad carcinogénica. También es buena fuente de fibra soluble como la pectina (que se encuentra principalmente en la capa blanca que hay debajo de la corteza), cuyas principales propiedades son la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, y el desarrollo de la flora intestinal.

Según el informe “Citrus: Global Markets and Trade” emitido por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de EE.UU., se espera que el volumen de producción mundial de limón alcance los 10 millones de toneladas en la temporada 2023-2024, impulsado por una mayor producción en los países de la Unión Europea, Sudáfrica y Turquía.

En cuanto a la producción de limón en España, se alcanzará un nivel histórico, impulsado por las favorables condiciones de cultivo y la gran superficie plantada de limoneros en el país. Esto supondrá un aumento de la producción total en la Unión Europea del 16%. Cabe destacar que el 23,1% de los limones exportados en el mundo proceden de España.

La producción es tal que, en muchos casos, es excesiva con respecto a la demanda. Tal como contaba El País el pasado mayo, el sindicato agrario COAG prevía que en esta campaña 2023-2024 se desecharían unas 400.000 toneladas de limones en los campos de cultivo de España que no hay forma de vender, cerca de un 27% de la producción prevista.