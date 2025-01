Esta deportista lanza el contraataque perfecto para todos los que les molesta que vaya maquillada al gimnasio

La deportista Miia, de la ciudad finlandesa de Tampere, confesó en una publicación en sus redes sociales que va al gimnasio maquillada y vestida como quiere, y que lo hace con la cabeza en alto en una respuesta a los que la increpan por su forma de hacer deporte. La mujer de 35 años, ha dejado una respuesta más que clara.

Miia, según ha revelado el medio Iltalehti, ha notado que entrenar con maquillaje despierta emociones en otras gimnastas, o quizás incluso más en aquellas que no entrenan. A veces alguien le pregunta por qué usa maquillaje para hacer ejercicio, pero los comentarios desagradables cara a cara son bastante raros. Afortunadamente ha encontrado un gimnasio con buen ambiente y cada uno puede moverse como quiera.

"Si alguien no entiende por qué me visto o me maquillo así, no es mi problema. Más bien, me preguntaría por qué alguien se las arregla para gastar energía pensando en la ropa y la apariencia de otras personas. Debes concentrarte en tus propias acciones y no en las de los demás", ha sentenciado la mujer.

Miia agrega que le gustaría que la gente se atreviera a ser exactamente quienes son, también en el gimnasio. "Entrena con camiseta corta si quieres. No tienes que pensar en lo que piensan los demás y, especialmente, no tienes que saltarte el entrenamiento por los pensamientos de otras personas", ha afirmado.

Sobre la ropa que usa en el gimnasio, ha señalado que la comodidad es lo más importante para ella. Los colores aportan alegría al conjunto de entrenamiento y es precisa en una cosa: "Me gusta la ropa de entrenamiento que me queda bien y me sienta bien. Lo más importante es que sea bueno moverse con ella. Realmente no uso ropa deportiva holgada porque no me gusta la ropa colgada en el camino. La ropa ajustada me parece más segura".