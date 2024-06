Este es el origen del apellido Pérez: vinculado a la controvertida Inquisición Española

El apellido Pérez, uno de los más extendidos en el mundo hispanohablante, esconde tras de sí una historia tan rica como diversa. Este apellido patronímico, que significa ‘hijo de Pedro’, se ha diseminado ampliamente a lo largo de España, Filipinas y América, marcando la identidad de innumerables individuos.

En las tierras españolas, Pérez se posiciona como el octavo apellido más común, con una presencia notable en provincias como Orense, Huelva, Zamora, Palencia y Pontevedra. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, al inicio del año 2021, más de 776 mil personas lo portaban como primer apellido, y cerca de 789 mil como segundo, sin contar a aquellos que lo llevan en ambas posiciones.

La huella de Pérez también se extiende por Filipinas, donde ocupa el decimoquinto lugar en popularidad. Pero es en el continente americano donde su presencia se hace aún más palpable, especialmente en Venezuela, donde se erige como el tercer apellido más común.

La historia de Pérez en América se remonta a los albores de la conquista, con personajes como Alonso Pérez de Trigueros y Andrés Pérez de Sevilla entre los primeros en dejar su marca en el Nuevo Mundo. La expansión del apellido fue tal que, para distinguir a las distintas familias, se añadió el lugar de origen o la plaza conquistada, dando lugar a apellidos compuestos como Pérez de Tudela o Pérez de Zamora.

Contrario a la creencia popular, Pérez no tiene un origen sefardí, aunque aparece en listas de la Inquisición española. Los apellidos en dichas listas eran comunes en la península ibérica y no indican necesariamente un linaje judío. De hecho, no hay apellidos que denoten un origen judío en España.

La diversidad de orígenes de quienes llevan el apellido Pérez se refleja en la existencia de más de sesenta escudos heráldicos distintos, cada uno con su propia historia y significado. Este fenómeno subraya la naturaleza plural y extendida del apellido, que ha sido adoptado por familias de muy distintas procedencias.

En Cantabria, una notable familia Pérez dejó su legado en la villa de Colindres y sus alrededores. De esta estirpe, José Pérez García emigró a Chile en el siglo XVIII, donde se convirtió en una figura destacada, llegando a ser teniente coronel y autor de una historia sobre el reino chileno. Su descendiente, José Pérez Mascayano, nació en Santiago de Chile en 1800 y alcanzó la presidencia de la República.

El apellido Pérez, por tanto, no es solo un nombre, sino un mosaico de historias, culturas y linajes que se entrelazan a través del tiempo y el espacio, formando parte del vasto tapiz de la historia humana.