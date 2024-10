Esto hacían nuestros antepasados cuando no existía el papel higiénico

Hoy en día es complicado imaginarse la vida sin papel higiénico. Pero este producto comenzó a usarse en el siglo XIX, con lo que nuestro antepasado tuvieron que recurrir a otros métodos para limpiarse después de hacer sus necesidades.

A lo largo de la historia se han usado diferentes utensilios para limpiarse en el baño. Uno de los mas antiguos registrados es un palo de madera o de bambú envuelto en tela, usado en China hace 2.000 años, según desvelaba un estudio de 2016 publicado en el Journal of Archaeological Science.

Algo similar usaron griegos y romanes entre el 332 a. C. y el 642 d. C.. El nuevo artilugio se llamaba 'tersorium' o 'ylospongium' y era un palo con una esponja en el extremo que se guardaba en un balde con agua salada o vinagre, lo que favorecía la propagación de bacterias. Además, era compartido por diferentes personas en las letrinas públicas. En todo caso, no queda claro si era para uso personal o para limpiar la letrina.

En el Japón del siglo VIII, los ciudadanos usaban el 'chuugi', un palo de madera con el que se limpiaban después de defecar. A esto hay que sumar otros muchos productos usados durante la Antigüedad y la Edad Media, como el pasto, las piedras, las pieles de los animales, las conchas marinas, los trozos de tapiz e incluso las manos.

A partir del siglo XVI, los más afortunados usaban la estopa, un tejido fibroso compuesto de cáñamo y lino, así como terciopelo o satén, conocidos por su suavidad. No se pensaba en usar papel porque en era un bien escaso y muy caro, reservado a los libros o al correo. No obstante, algunas excavaciones descubrieron fragmentos de manuscritos en las letrinas, lo que sugiere que sí se usaba de vez en cuando para limpiarse.

Llegada del papel higiénico actual

Posteriormente, las personas comenzaron a usar papel de periódico o incluso mazorcas de maíz. Los estragos que causaban estos artilugios improvisados ayudaron a la creación del papel higiénico que conocemos en la actualidad. El inventor estadounidense Joseph Gayetty presentó en 1857 el papel medicado de J.C. Gayetty para intentar aliviar las molestias de sus compatriotas.

Posteriormente, los hermanos Scott desarrollaron el concepto y colocaron hojas separables de papel higiénico alrededor de un rollo, creando un diseño mucho más parecido al actual.