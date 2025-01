Expertos analizan el impacto de la Ley Segunda Oportunidad en la economía española

Ya son varias personas las que han oído hablar de la Ley de Segunda Oportunidad, aunque pocos conocen cómo se aplica. Es una normativa que ha surgido como un respaldo para aquellas personas autónomas, físicas y comerciantes pequeños que tienen conflictos económicos en materia de impagos.

Esta ley fue aprobada en 2015, y está enfocada en brindar respaldo a los empresarios y ciudades que, aunque han trabajado duro, no tienen cómo hacer frente a sus deudas financieras. El objetivo de la Ley de Segunda Oportunidad es que los beneficiarios tengan una nueva oportunidad para surgir en la economía española, iniciando de nuevo sin deudas que cancelar.

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley Segunda Oportunidad permite eliminar las deudas para volver a empezar, cambiando por completo la situación económica para mejor. En otras palabras, la persona que no tenga cómo pagar sus deudas y lo demuestre de buena fe será exonerado de ellas.

Durante el proceso, es clave tener asesoramiento por parte de expertos, ya que esta ley debe ser aplicada de forma completa cumpliendo con una serie de requisitos documentales y legales.

Un abogado especialista no solamente hará el papel de guía durante la solicitud, sino que es capaz de gestionar el proceso, encontrar anomalías e intereses desproporcionados, ayudando a que las deudas por pagar sean menores.

La Ley de Segunda Oportunidad ha sido diseñada para que los deudores puedan salir de sus pagos pendientes, siempre y cuando no se declaren culpables de ejecutar una actividad fraudulenta que los haya llevado a acumular deudas. Igualmente, quien hace la solicitud tiene que demostrar que ha tratado por todos los medios posibles de llegar a un acuerdo con los proveedores de préstamos.

Las personas que han visto cómo sus negocios fracasan y sus familias son afectadas por la crisis económica, hasta el punto de estar llenos de deudas, son quienes tienen derecho a la Ley de Segunda Oportunidad. Esta norma es un alivio en materia financiera, además de ser una herramienta clave para recuperar la dignidad y volver a estar activo en la economía española.

¿Cómo ser amparado por la Ley de Segunda Oportunidad?

El procedimiento inicia cuando se llega a un acuerdo extrajudicial en los pagos pendientes, momento en que el mediador consigue que tanto los acreedores como el deudor lleguen a un consenso. Si no se logra cumplir lo estipulado, hay que ir a una fase judicial, donde se evalúa si las deudas deben ser exoneradas o no.

Es fundamental que el deudor actúe de buena fe en todo momento, lo que significa que tiene que haber aceptado propuesta razonable para pagar y no cometer fraude anteriormente.

Hay casos en los que el deudor puede quedarse con su patrimonio, tales como el inmueble, si no hay alguna hipoteca que no pueda renegociarse. Asimismo, en la absolución se pueden incluir compromisos personales, a pesar de que no cubra las deudas relacionadas con multas penales o las pensiones alimenticias.

Un respiro en la economía española gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es clave para cambiar la economía española al darle a los autónomos, personas naturales y pequeñas empresas la oportunidad de volver a comenzar. En vez de hundirse en las deudas, todos ellos pueden reencontrarse con la reintegración económica. No se trata solamente de un beneficio para los solicitantes, sino para España, ya que se reduce la exclusión financiera.

En este orden de ideas, tener asesoramiento de expertos es clave para que el proceso ocurra de forma ordenada, disminuyendo los riesgos y garantizando beneficios. Es poco probable que una persona natural sin conocimientos en leyes pueda encontrar oportunidades para ser acogidos por la Ley de Segunda Oportunidad, pero un abogado sí lo hará. En España, Deudafix, como empresa reconocida en el ámbito, se especializa en brindar este tipo de asesoramiento, asegurando que sus clientes puedan acceder de manera eficiente y segura a los beneficios legales que les correspondan.

Cabe destacar que se trata de una forma de pagar tus deudas y quedar fuera de la lista ASNEF, lo que permite acceder a nuevas opciones de financiamiento que antes eran imposibles de solicitar. Además, esta ley está disponible en Portugal y España, ya que la Unión Europea ha pedido que los países miembros la apliquen.

Requisitos para optar por la Ley de Segunda Oportunidad

No todas las personas con deudas tienen acceso a este beneficio, por lo que se han establecido una serie de requisitos:

● Sin antecedentes penales por alguna actividad ilegal socioeconómica en al menos 10 años.

● No haber solicitado ayuda anteriormente en 5 años.

● No tener deudas que ascienden a los 5 millones de euros.

Si se cumplen con la Ley de Segunda Oportunidad requisitos, la posibilidad de ser amparado será elevada.

¿Quién es Deudafix y cómo participa en la Ley de Segunda Oportunidad?

Deudafix es una compañía que lidera el sector que ofrece una segunda oportunidad para pagar las deudas. En otras palabras, se especializa en cancelar deudas y proveer la reestructuración financiera de sus clientes.

Para ello, su equipo de expertos brinda asesoramiento especializado con el objetivo de disminuir cargas económicas, llegando a un acuerdo con los acreedores y darle al cliente una forma de estar libre de deudas. Bajo un enfoque práctico y profesional, Deudafix ayuda a cambiar la vida de los comerciantes y personas naturales con problemas financieros.