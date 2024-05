Expertos aseguran que podríamos tener 12 sentidos o más

Aristóteles planteó hace más de 2.300 años que los seres humanos tenemos cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. De hecho, eso mismo lleva estudiándose en los colegios desde entonces. Pero parece que podríamos tener muchos más, según las últimas investigaciones de varios expertos.

Como indica la BBC, la zoóloga de la Universidad de Oxford Jackie Higgins, plantea en su libro What Animals Reveal About Our Senses que los sentidos del ser humano serían doce en lugar de cinco. Además de los ya conocidos, se sumarían a esta lista los siguientes:

- Color: es la forma en la que percibimos los colores de todo lo que nos rodea.

- Placer y dolor: están relacionados con los nervios que tenemos bajo la piel, que son capaces de captar las señales asociadas a los estímulos externos.

- Deseo: se rige por las feromonas que los animales (entre los que se incluye el ser humano) liberan para atraer a las potenciales parejas.

- Equilibrio: es la capacidad de permanecer de pie en ángulo de 90 grados y no inclinado hacia los lados.

- Tiempo: tiene que ver con el reloj biológico o el ritmo cíclico de vigilia y sueño.

- Dirección: está relacionado con la "brújula interna" y el sentido de orientación en los diferentes entornos.

- Cuerpo/propiocepción: tiene que ver con la forma en la que somos capaces de percibirnos a nosotros mismos con respecto al resto de cosas que nos rodean.

Los siete nuevos sentidos que Higgins añade tienen que ver con capacidades que todos usamos a diario. Sin embargo, la experta admite que su lista no tiene consenso entre otros científicos. Y la realidad es que hay otros investigadores que sugieren que hay más de 30 sentidos diferentes.