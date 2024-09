"Ha sido un desastre": el problema de un agricultor al cultivar la fruta española más rentable

José Manuel Rodríguez Pastor, agricultor y gerente de Rosa Pitaya, ha contado a Fresh Plaza la difícil situación que están viviendo muchos trabajadores del campo con la falta de producción.

"La producción se ha visto reducida por un problema que tuve en las ventilaciones de mi invernadero en primavera. Un día de calor muy intenso no funcionó el control climático por un corte de luz general, lo que provocó que no se abriesen las ventilaciones y se estropeasen gran cantidad de plantas", ha señalado.

En declaraciones al citado medio, asegura que ha logrado entre 2.000 y 3.000 kilos menos de producción que el anterior año. "Después de estos años en los que se ha plantado muchísima, los precios han bajado", ha detallado.

"La pitaya aún sigue siendo rentable, pero conlleva un trabajo muy grande y muchas horas de trabajo, que muchas veces no queremos reconocer", ha defendido.

El agricultor ha reconocido que "este ha sido un desastre" y que ha visto vecinos de su finca "arrancando bancales enteros con árboles cargados de limón sin recolectar". "Ha habido agricultores que no solo no han ganado nada, sino que han tenido que pagar para que quitaran la fruta de los árboles y se la llevaran", ha explicado.

"Este año en el que he tenido problemas con la pitaya por el tema del invernadero, me he llegado a plantear si me merecía la pena seguir ampliando producción", ha contado al citado medio.