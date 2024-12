La Armada Española fue la única flota occidental que venció a estos temidos guerreros

En uno de los episodios más fascinantes y desconocidos de la historia naval, la Armada Española se convirtió en la única fuerza occidental en derrotar a los temidos guerreros samuráis japoneses. Este enfrentamiento tuvo lugar a finales del siglo XVI, durante las batallas de Cagayán en Filipinas, un territorio bajo dominio español en aquel entonces.

Los piratas japoneses comenzaron a atacar y saquear las costas de la provincia filipina de Luzón. Estas incursiones amenazaban la seguridad de los indígenas filipinos y la estabilidad del gobierno español en el archipiélago. El gobernador Gonzalo de Ronquillo respondió enviando un total de siete barcos y una tropa compuesta por infantes de marina pertenecientes a los renombrados Tercios de la Armada, todo ello liderado por el capitán Juan Pablo Carrión.

Los guerreros japoneses no eran simples piratas. Se trataba de samuráis bien entrenados, cuya fama como luchadores invencibles estaba profundamente arraigada tanto en Japón como en el resto del mundo. No obstante, este enfrentamiento demostró que su dominio no era absoluto.

Las Batallas de Cagayán

La primera guerrilla ocurrió cuando las fuerzas españolas interceptaron un barco japonés cerca de Luzón y lo derrotaron en un combate naval. La noticia de esta derrota enfureció a los samuráis, quienes respondieron enviando una flota de diez embarcaciones para enfrentarse a los españoles.

En tierra y mar, los combates fueron intensos y sangrientos, pero la estrategia y disciplina militar de los Tercios españoles, combinadas con el poderío de la Armada, resultaron decisivas. Tras varios enfrentamientos, los samuráis fueron completamente derrotados y expulsados del territorio filipino, marcando una victoria histórica para la marina española.

Guerreros samuráis y fuerzas europeas

Estos combates representan la única evidencia documentada de un enfrentamiento armado entre guerreros samuráis y fuerzas europeas. La derrota dejó una profunda impresión en los japoneses, quienes describieron a los infantes de marina española como wo-cou, es decir, peces-lagarto, aludiendo tanto a sus tácticas como a su apariencia en combate. Según relatos japoneses, describían a los españoles como unos demonios, mitad peces mitad lagartos, llegados en unos grandes y extraños barcos negros.

El episodio también consolidó la reputación de los Tercios de Mar de la Armada Española como una de las fuerzas militares más temibles de su época, capaces de enfrentarse y vencer incluso a los legendarios samuráis. Aunque es poco conocida, esta hazaña refuerza el papel de España como una potencia naval y militar en la era de los grandes descubrimientos y conflictos globales.