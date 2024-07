La expresión en euskera que se escuchará en estos Sanfermines y en el resto de España no entienden

"¡Gora San Fermín!". Pocas horas quedan para que que el famoso chupinazo que da por iniciadas las fiestas de San Fermín 2024. Desde mañana 6 de julio y hasta el próximo 14 de julio, Pamplona se convierte en un hervidero de oriundos y foráneos, ataviados con el pañuelo rojo y la camisa y el pantalón blanco, colores que son todo un símbolo en las calles de la capital navarra durante estas fechas.

"Ponme un calimocho", "¿dónde es la charanga?" o "vamos para la peña" son expresiones que más que seguro se escucharán durante estos días festivos en la ciudad navarra. Entre todo este vocabulario que hay que entender antes de acudir a San Fermín -charanga, pañuelico, riau-riau o el clásico pobre de mí-, hay otra expresión típica que escuches si acudes a las fiestas y probablemente no entiendas.

Tal y como destacan desde Noticias de Navarra, una expresión en euskera que está extendida entre los navarros es "me da un poco de lacha". El término lacha, originario del euskera, significa "basta", un tipo de lana burda de los ovinos de esta raza que abunda en Navarra. El mismo hace alusión a la calidad de las lanas de las ovejas.

No obstante, la expresión no se usa en un contexto ovino, y es que en Pamplona se emplea "me da un poco lacha" para decir que da vergüenza. De esta forma, si te cruzas a un pamplonica estos días por San Fermín y te dice esta frase, solo tienes que animarlo a que lo haga. Como bien dice este dicho, "el que tiene vergüenza, ni come ni almuerza" y en estos sanfermines sin un buen almuerzo difícilmente se pueden aguantar todos los días de fiesta que aún están por disfrutar.