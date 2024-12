La Guardia Civil da el alto a un vehículo por sospechas de portar armas y lo que se encuentran no lo esperaba nadie

La historia protagonizada por una patrulla de Guardia Civil en nuestro país se ha hecho viral en redes sociales debido a la actuación que los guardias tuvieron durante un control de tráfico rutinario en una carretera.

Según un vídeo compartido en Tiktok por el usuario @ultra21086, que cuenta con cerca de 80.000 seguidores y cuyo contenido se caracteriza por estar relacionado con protocolos y actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se puede ver como un coche de la Guardia Civil sigue de cerca a un vehículo en el que, presumiblemente, irían unos cazadores, a razón de lo que se ve sobresalir en el remolque.

Después de unos metros detrás de la furgoneta, la patrulla les ordena que se detengan en un lugar seguro, y una vez se bajan del coche policial, los agentes le explican el por qué de la parada: "El motivo de la parada es cerciorarnos de que no se trata de escopetas o armas parecidas", explica uno de los guardias al conductor.

A continuación, el conductor afirma que lo que llevan en el vehículo son cañas de pescar. Pero la explicación no terminó de convencer a los agentes y le pidieron al copiloto bajar del auto para que se las enseñe.

Hay que recordar que la ley obliga a que las armas de caza solo se puedan portar descargadas, guardadas en su funda y en un lugar que no sea visible ni accesible. Por suerte para ellos, los guardias comprobaron que lo que llevaban no eran armas, aunque les informaron de que no pueden llevar objetos en la parte trasera y que sobresalgan de la forma en la que lo hacían.

Este acto está sancionado con una multa de 80 euros, aunque afortunadamente para los viajeros, los guardias optaron por dejarlo en una advertencia, y no les costó ningún tipo de multa económica.