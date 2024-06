La inspiradora e incómoda historia del joven indio ciego que logró ser millonario con este sacrificio

De ser repudiado por su ceguera a convertirse en un empresario multimillonario. Srikanth Bolla no lo ha tenido fácil para llegar a donde está, pero, con el apoyo de su familia y mucho esfuerzo, ha logrado tener una vida plena y feliz. Su inspiradora historia ha sido incluso recogida en una película-documental estrenada el pasado 10 de mayo.

Una infancia difícil

Bolla nació el de 7 de julio de 1991 en Seetharamapuram, Andhra Pradesh (India) en el seno de una familia pobre que se dedicaba a la agricultura. A esto se sumaba que vino al mundo siendo ciego, algo que le trajo numerosos problemas.

Durante dos años, tuvo que caminar varios kilómetros hasta la escuela en la India rural guiado por su hermano. La ruta era un camino embarrado, bordeado de arbustos, que se inundaba durante los monzones, con lo que no resultaba fácil transitarlo. Y en el colegio, los problemas seguían. "Nadie me hablaba porque yo era un niño ciego", cuenta en la BBC.

Tampoco los vecinos de la población lo aceptaban: "A mis padres les dijeron que ni siquiera podía ser vigilante de mi propia casa porque no podía ver si entraba un perro callejero". Incluso hay quien le aconsejó que acabaran con él: "Muchas personas acudían a mis padres y les decían que debían asesinarme con una almohada". Sin embargo, sus padres ignoraron todos los comentarios y apoyaron a su hijo para que pudiera tener una vida normal.

Injusticias educativas

Cuando tenía ocho años, llegaron buenas noticias: había conseguido una plaza en un internado para niños ciegos en Hyderabad. Pese a que ir a este instituto separaba separarse de su familia, ya que estaba a 400km de su hogar, Bolla aceptó feliz. Allí aprendió a integrarse en la sociedad y a practicar algunas disciplinas como la natación, el ajedrez y el cricket con una pelota que emitía sonidos.

Fueron buenos tiempos, pero más obstáculos llegaron. El sueño de Bolla era ser ingeniero, con lo que necesitaba estudiar matemáticas y ciencias, pero la escuela le negó la plaza argumentando que esas eran asignaturas prohibidas para ciegos. En su lugar, podría estudiar artes, idiomas, literatura y ciencias sociales.

Acompañado por una maestra, el joven fue a la Junta de Educación Secundaria en Andhra Pradesh para defender su caso. Les dijeron que no había nada que hacer, pero no retrocedieron. Tras seis meses de batalla legal, ganó el caso con la ayuda de su abogado, abriendo la puerta para que los estudiantes ciegos pudieran estudiar estas materias en todas las escuelas estatales de Andhra Pradesh.

No obstante, Srikanth acabó estudiando en una escuela de Hyderabad, donde todos le recibieron "con los brazos abiertos", aunque fuera el único estudiante ciego. "La maestra de mi clase fue muy amable. Hizo todo lo posible para ayudarme. Aprendió a dibujar diagramas táctiles", asegura.

Con un promedio de 98% en sus exámenes, Srikanth quería postularse a las prestigiosas facultades de ingeniería de India, pero de nuevo sintió el rechazo de todas ellas porque pensaban que la carga del curso sería demasiado para él. Así, aplicó a universidades en Estados Unidos y fue aceptado en cinco, eligiendo finalmente el MIT en Massachusetts, donde vivió el "periodo más hermoso" de su vida.

Fundación de su empresa millonaria

Durante su tiempo en el MIT, fundó una organización sin ánimo de lucro, el Centro Samanvai para Niños con Discapacidades Múltiples, para educar a jóvenes discapacitados en Hyderabad. Con el dinero que recaudó, también abrió allí una biblioteca braille.

En 2012, tras finalizar sus estudios en ciencias administrativas, Srikanth regresó a Hyderabad y fundó Bollant Industries con Ravi Mantha, un empresario e inversionista compatriota de Bollant. "¿Por qué no comienzo mi propia empresa y empleo a personas con discapacidades?", pensó.

La empresa, que se dedica a preparar productos ecológicos a partir de hojas de palma de areca, está valorada en 65 millones de dólares. Además, ofrece trabajo a personas con discapacidades y problemas de salud mental, quienes antes de la pandemia ocupaban el 36% de su plantilla de 500 personas.

Así ha logrado convertirse en multimillonario, pero, sobre todo, en un ejemplo para miles de personas con alguna discapacidad. "Al principio, la gente piensa, 'oh, está ciego... qué triste', pero en el momento en que empiezo a explicar quién soy y qué hago, todo cambia", expresa.

Inspiración para Bollywood

Esta historia llena de obstáculos y superación inspiró a Bollywood, que ha creado una película estrenada el 10 de mayo y protagonizada por Rajkummar Rao. "Me encantan los desafíos. Y algo que me asusta me emociona aún más. Srikanth me hizo eso. Nunca antes había interpretado a un hombre con discapacidad visual. No sabía si sería capaz de hacerlo. Pero esa es la diversión en la que te esfuerzas por salir de tu zona de confort. Hubo mucha investigación por hacer. Cada vez que tengo una oportunidad como esa, la aprovecho por completo", ha expresado el actor en una reciente entrevista con PTI.

En sus primeras cinco semanas, la película ha superado la marca de 50 millones de rupias (55.766€) en la taquilla nacional.