Una experta en Feng Shui advierte: nunca compres esto en una tienda de segunda mano

Paula Sierra via Getty Images

El Feng Shui es capaz de provocar bienestar real, o eso piensa la terapeuta de interiores Suzanne Roynon. Esta tendencia fue la primera inspiración para el diseño de templos y lugares sagrados ―incluida la Gran Muralla China―. Con el tiempo, se ha convertido en sinónimo de construcción con respeto por la naturaleza y por la tierra en general.

Según Roynon, autoproclamada "admiradora del orden", es recomendable hacerse con muebles en tiendas de segunda mano, ya que pueden "proporcionar claridad y activar el Feng Shui".

En declaraciones a la revista británica Home Gardens, la especialista revela que es "considerablemente más rentable" encontrar una solución rápida "para las energías inestables" en una tienda de segunda mano. "Comprar objetos usados es una forma inteligente y eficiente de mejorar la energía de un hogar a un precio óptimo", afirma.

Aun así, alerta de que "hay ciertas piezas de segunda mano que no recomiendo en absoluto comprar, ya que pueden provenir de una casa con mal Feng Shui". "Evita artículos como colchones, espejos y estatuas de deidades puede salvarlo de la pérdida del trabajo, problemas de relación e incluso depresión", aconseja Roynon.

"Los espejos retienen energías pasadas"

Según publica la experta, un espejo puede retener la energía de las situaciones que ha reflejado. "Cuando se trata de reflexiones traumáticas, estresantes o emocionalmente dolorosas, esa energía parece filtrarse en la vida de los nuevos propietarios".

"Pero, ¿qué pasa si te has enamorado del espejo de una tienda de segunda mano y no puedes resistirte a la compra?". Roylon sugiere llevarlo a un vidriero para remplazar el cristal y que "limpie a fondo el marco por delante y por detrás antes de montarlo en la pared. Eso debería limpiar cualquier energía negativa persistente".

Con los colchones pasa lo mismo, ya que "están impregnados de la huella energética y el ADN de todos los que han dormido en él. Las partículas de piel y el sudor encuentran su camino hacia la tela del colchón, incluso con un protector en su lugar". La terapeuta recomienda no reciclarlos.

En cuanto a las estatuas de dioses, la publicación aconseja "no usarlas en caso de no practicar la religión que representa". Además, "es muy inapropiado colocarlos en baños, dormitorios y áreas de spa. Como regla general, si es un lugar donde estás desnudo, no es idóneo que un líder espiritual te esté mirando".