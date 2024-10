Un municipio rural idílico de Escocia lucha contra una empresa española: "Es horrible, las casas arderán"

Un municipio rural "idílico" de Escocia se está preparando para oponerse a un proyecto de almacenamiento de energía en baterías propuesto por una empresa española. Los residentes afirman que el desarrollo industrial "completamente inadecuado" es un peligro potencial de incendio y contaminante que podría tener efectos “catastróficos” sobre la vida silvestre y el paisaje circundante, según ha informado The National.

La empresa española Opdenergy, especializada hasta ahora en energía solar, quiere construir en Clynelish Muir 13 unidades de almacenamiento del tamaño de contenedores en un terreno a metros de viviendas. "Lo que se propone es bastante horrible, ya que las unidades estarán llenas de baterías de litio", ha dicho el Dr. Nick Lindsay, presidente de la Clyne Heritage Society.

"Se trataría de utilizar tierras de cultivo en una zona residencial local, que no nos parece un lugar adecuado para ello. Parece una locura vender activos cuando el dinero no se queda aquí", ha agregado. Además, ha destacado que la comunidad no estaba en principio en contra de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), pero consideraba que dichos desarrollos deberían ubicarse en áreas industriales debido al riesgo de incendio, contaminación y perturbación a la vida silvestre.

“Se sabe que se han incendiado, y uno en Liverpool estuvo ardiendo durante seis días”, ha resaltado Lindsay. “Si uno se ubica aquí, habría peligro de incendios forestales y no me gustaría que los propietarios que viven cerca estuvieran en la misma situación porque sus casas quedarían envueltas en llamas", ha expresado.

La comunidad escuchó por primera vez sobre los planes hace unos dos años, cuando Opdenergy envió una carta especulativa ofreciendo pagar 75.000 libras anuales durante los próximos 40 años a cualquier persona con un terreno que la compañía evaluara como adecuado para un sitio de almacenamiento cerca de la subestación eléctrica de Brora.

Un agricultor aceptó la oferta, pero no vive en el lugar. Lindsay ha afirmado que él era la única persona que se beneficiaría con el desarrollo, ya que a los propietarios que vivían cerca no se les había ofrecido compensación y no había ninguna propuesta de pagos a la comunidad.

Opdenergy, por su parte, afirma que el desarrollo no afectaría a las aves que anidan en el suelo, ya que el sitio estaría cercado, lo que significa que los animales depredadores no podrían acceder, según el mismo medio.

Hasta el momento, la comunidad ha escrito a sus concejales locales en el Consejo de Highland, donde se presentó la solicitud inicial, pero Lindsay ha asegurado que llevarían el asunto más allá si fuera necesario.