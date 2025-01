La RAE aclara el nombre del signo ç que tanto llama la atención

La Real Academia Española (RAE) define la cedilla como un signo ortográfico formado por una c y una virgulilla suscrita (ç). En el vasto universo de los signos ortográficos, uno de los más peculiares y llamativos es, sin duda, la cedilla. Este pequeño pero significativo símbolo ha capturado la atención de lingüistas, estudiantes y curiosos por igual. Su historia, uso y nombre oficial según la Real Academia Española (RAE) son aspectos que merecen ser explorados en detalle.

La cedilla, representada gráficamente como "ç", es un signo ortográfico que ha tenido una presencia notable en diversas lenguas, incluyendo el español medieval y clásico. Aunque su uso en el español moderno es prácticamente inexistente, su legado y función en otras lenguas, como el francés y el portugués, continúan siendo relevantes. La RAE, como autoridad en la lengua española, ofrece una definición precisa y detallada de este signo, así como de su evolución y aplicación.

La cedilla tiene sus raíces en el latín vulgar y en el antiguo español. Su nombre proviene del diminutivo de la palabra "ceda", una variante de "zeda" o "zeta". Según la RAE, la cedilla es un signo ortográfico formado por una c y una virgulilla suscrita (ç), que en español medieval y clásico, así como en otras lenguas, representa ante las vocales a, o, u, la misma articulación que la c tiene ante e, i. Este signo se utilizaba para indicar que la c debía pronunciarse como una s suave antes de las vocales a, o, u. En el contexto del español medieval, la cedilla jugaba un papel crucial en la correcta pronunciación y comprensión de las palabras. Sin embargo, con el tiempo, su uso en el español fue desapareciendo, siendo reemplazada por otras convenciones ortográficas.

Aunque la cedilla ha caído en desuso en el español, sigue siendo un componente esencial en otras lenguas romances. En francés, por ejemplo, la cedilla se utiliza para modificar la pronunciación de la c antes de las vocales a, o, u, convirtiéndola en una s suave. Palabras como "façade" y "garçon" son ejemplos claros de su aplicación.

De manera similar, en portugués, la cedilla se emplea en palabras como "açaí" y "coração" para indicar una pronunciación específica. La RAE reconoce la importancia de la cedilla en estas lenguas y su contribución a la claridad y precisión en la escritura. Además, la cedilla también aparece en el catalán y el occitano, donde cumple funciones similares.

Para aquellos interesados en profundizar en el estudio de la ortografía y los signos ortográficos, la RAE ofrece diversos recursos y procedimientos. La 23.ª edición del Diccionario de la lengua española, publicada en 2014, incluye una sección dedicada a los signos ortográficos, donde se detalla la historia, uso y evolución de la cedilla. Además, la RAE organiza talleres y cursos sobre ortografía y gramática, dirigidos tanto a profesionales de la lengua como al público en general.

Los trámites para acceder a estos recursos son sencillos. Los interesados pueden suscribirse al boletín mensual de la RAE a través de su sitio web, donde recibirán información actualizada sobre eventos, publicaciones y novedades relacionadas con la lengua española. Asimismo, la RAE ofrece la posibilidad de consultar su diccionario en línea, una herramienta invaluable para estudiantes y académicos.

La historia de la cedilla está marcada por varios hitos importantes. Su primera aparición documentada se remonta al siglo XIII, en textos en español antiguo. Durante los siglos XIV y XV, su uso se consolidó en la escritura española, antes de comenzar a declinar en el siglo XVI con la reforma ortográfica que buscaba simplificar la escritura. En 2014, la RAE incluyó una revisión exhaustiva de la cedilla en la 23.ª edición de su diccionario, destacando su relevancia histórica y su uso en otras lenguas. Esta edición del diccionario es una referencia esencial para entender la evolución de la ortografía española y los cambios que han influido en la desaparición de la cedilla en el uso moderno del español.