Las islas afortunadas españolas baten récord de desapariciones de personas en España 

En el año 2023, desaparecieron un total de 15.126 personas en España, según el Informe Anual Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior. La mayoría fueron hombres, concretamente un 61,5% y el 48,9% del total eran menores de edad. A pesar de ser más de 10.000 personas menos que el año anterior la cifra sigue siendo elevada.

Actualmente, dos de cada cinco personas desaparecen en las Islas Canarias. Lo más sorprendente es que a pesar de que la comunidad autónoma representa a menos del 5% de la población total del país, es el lugar donde más número de personas desaparecidas hay de toda España, según datos del Ministerio del Interior Canarias.

Uno de los casos más recientes es el de Jay Slater, el joven británico de 19 años que fue encontrado sin vida en Tenerife hace tan solo unos días. Sin embargo, no siempre se consigue localizar a los desaparecidos, hay quienes llevan más de 40 años en paradero desconocido.

El principal motivo

Lo que hace que la cifra de desaparecidos en las islas sea tan elevada son varios motivos. El principal es la superficie ya que "las islas tienen terrenos muy accidentados y montañosos, lo que hace fácil que alguien se pueda perder", explican fuentes policiales al El Español. También, las condiciones del mar pueden ser peligrosas debido a las corrientes fuertes e impredecibles.

Las autoridades afirman que para ellos el terreno es siempre un gran desafío para la búsqueda y rescate, ya que "cada vez tenemos recursos más limitados, y las áreas en las que trabajamos, zonas muy montañosas o las profundidades del mar, dificultan que haya una respuesta rápida y eficaz".

La organización SOS Desaparecidos en las Islas Canarias exigen más recursos y mejor coordinación entre estos para encontrar a personas desaparecidas ya que se trata de una región "con un territorio muy fracturado, zonas de profundas montañas, vegetación y rodeadas por el mar".

Otros factores

A parte de factores geográficos hay otros como los psicológicos y de salud que sin duda tienen mucha relevancia en estos casos. "Hay muchas personas desaparecidas a las que muy probablemente estos motivos les haya hecho encontrarse en una situación de riesgo", afirman las autoridades policiales.

Además, el último Informe del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, señala que Canarias tiene una tasa de 485 casos de salud mental por cada mil habitantes, convirtiéndose en la comunidad autónoma con más registros.

Por otro lado, un motivo que descarta la propia Policía es el crimen organizado y narcotráfico ya que, según dicen, no tiene tanto que ver "porque estamos hablando de un tipo de desaparición que usualmente no se denuncia y, si se hace, no es de manera pública".