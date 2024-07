Los grandes beneficios de los parches blancos que llevan cada vez más personas en el brazo

Desde que el jugador de la selección española Nacho Fernández mostrara en la Eurocopa un curioso aparato en su brazo izquierdo, se ha hablado intensamente sobre estos artilugios que hacen la vida de las personas con diabetes mucho más sencilla.

Se trata de sensores de glucosa o medidores continuos de glucosa (MCG). Su color y forma pueden variar en función de la marca, pero la función es la misma: monitorear los niveles de azúcar en sangre de manera constante y no invasiva.

A diferencia del pequeño 'boli' tradicional, que requiere un pinchazo para obtener una gota de sangre con la que medir el nivel de glucosa, los MCG lo hacen usando un pequeño sensor insertado debajo de la piel. Estos datos son enviados automáticamente a un transmisor portátil, a una aplicación móvil o a una bomba de insulina, lo que permite a los usuarios conocer en todo momento sus niveles de glucosa.

Funcionamiento

Los MCG están compuestos por tres elementos fundamentales. En primer lugar, encontramos el pequeño sensor que se inserta debajo de la piel, comúnmente en el antebrazo, con un filamento que mide la glucosa en sangre intersticial cada 1-5 minutos.

En segundo lugar, hay un transmisor situado sobre el sensor para recibir los datos de glucosa y enviarlos a un dispositivo receptor, el tercer elemento. Este puede ser teléfono inteligente con una aplicación específica o un dispositivo portátil creado para ello. Puede mostrar los niveles de glucosa en tiempo real, así como tendencias y patrones para dar un mayor control glucémico.

Para colocarlo, lo primero es lavar y secar bien la piel para que se adhiera correctamente. Una vez con el sensor en la mano, hay que retirar el protector que suele llevar el parche antes de colocarlo en la zona indicada. Cuando ya esté posicionado, hay que presionar firmemente durante unos segundos para asegurar que queda bien pegado.

Por último, se debe alisar el parche para eliminar arrugas o burbujas. Es recomendable colocarlo en una zona de piel plana y sin vello para favorecer su adherencia y evitar zonas irritadas o con cicatrices.

Los sensores hay que cambiarlos periódicamente, normalmente cada 7-10 días. En caso de que el parche se caiga antes, no hay que volver a usarlo, sino que lo ideal es colocar uno nuevo en una zona diferente.

Ventajas y Desventajas

Entre las ventajas más destacadas de los MCG se encuentra el mejor control glucémico que pueden llevar las personas diabéticas, reduciendo así el riesgo de sufrir hipoglucemias, producidas cuando la glucosa baja. En general, se produce una mejora en la calidad de vida al evitar varios pinchazos. Además, son resistentes al agua, con lo que no es necesario quitarlos para ducharse o disfrutar de la playa o piscina.

No obstante, estos aparatos no son perfectos y presentan también algunas desventajas. Además de su elevado precio si no están cubiertos por el seguro médico, pueden presentar algunos problemas de precisión. Hay veces en las que sus medidas no coinciden con un glucómetro tradicional porque los MCG miden la glucosa intersticial, mientras que los glucómetros miden la glucosa en sangre.

También puede haber problemas de conexión con el receptor se que se use, lo que puede provocar que deban ser cambiados a las pocas horas de poner uno nuevo, aunque esto no es muy habitual.

En cualquier caso, cabe recordar que los MCG no deben sustituir por completo los pinchazos en los dedos. Durante algunas enfermedades o ante cambios importantes en la medicación puede ser necesario realizar estos pinchazos para confirmar las lecturas del MCG. También si la persona siente que la cifra que aparece en el aparato no coincide con los síntomas que tiene de subida o bajada, ya que nadie nos conoce mejor que nosotros mismos y es mejor estar seguro.