Una madre y su hija de 10 meses se enfrentan a la muerte y solo dos jóvenes se lanzan a salvarlas: "Nadie más se detuvo"

Suceso con final feliz en Italia. Una mujer viajaba en su coche junto a su hija de 10 meses cuando, al lado de una gasolinera, el vehículo empezó a echar humo hasta que comenzó a arder. Pese a estar en un lugar muy concurrido, nadie se detuvo a ayudarlas.

“Iba conduciendo cuando empezó a salir humo del motor de mi coche, un Mercedes Clase B 200, diésel. Me detuve e intenté apagar el vehículo, pero aunque saqué las llaves, el motor no se paraba. En ese momento me apresuré a desabrochar la silla del coche, cogí al bebé en brazos y empecé a pedir ayuda. Bueno, nadie paró”, ha explicado la mujer, tal y como recoge el medio de comunicación italiano Varese News.

Afortunadamente, dos jóvenes empleados de la gasolinera sí que prestaron atención a la mujer y corrieron a auxiliarla tanto a ella como a su bebé. “No lo dudaron ni un minuto: cogieron el extintor y corrieron a apagar el fuego abrasador”.

“Estamos bien, pero el mérito es sólo de esos dos tipos que se apresuraron a socorrernos, mientras la gente que hacía cola en sus coches pasaba a nuestro lado sin detenerse. Yo fuera del coche envuelta en humo, con mi hija de 10 meses en brazos y la gente pasando a nuestro lado, indiferente”, ha destacado la mujer.

Ella misma ha indicado que “no fue fácil comunicarse con los dos jóvenes”, ya que “eran extranjeros, creo que egipcios, y no hablaban bien italiano. Pero su intervención fue providencial”. Uno de ellos, un joven de 27 años, incluso resultó herido en un ojo al saltarle una astilla ardiendo.

“No creo que esté gravemente herido”, ha señalado la mujer. No obstante, ha subrayado que “sin duda necesitará reposo. Así que será nuestro cuidado y preocupación encontrar la manera de agradecérselo de forma concreta. Es lo mínimo que puedo hacer”.