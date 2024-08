Militares del Ejército se oponen el entrenamiento oficial y deciden curtirse por su cuenta

Europa Press via Getty Images

Ansias de cambio en el Ejército español en cuanto a su formación. Así se desprende de un estudio realizado entre 251 oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra en relación al sistema de adiestramiento y formación.

Como recoge El Confidencial Digital, "existe una percepción generalizada de que la forma de adiestrarse en el Ejército de Tierra se podría mejorar", como recoge el trabajo cuyo autor es el capitán Arturo Acero Espina, actualmente destinado en la Unidad Militar de Emergencias, pero con nueve años de experiencia al mando de unidades de Infantería.

El trabajo, publicado en la revista Ejército, con el título 'El arte de adiestrarse y combatir' parte de un ejercicio años atrás en su etapa en la Brigada 'Almogávares VI' de Paracaidistas y consistente en el asalto a un edificio para eliminar al enemigo.

"Siempre he tratado de inculcar en mis subordinados la acometividad, la agresividad y la iniciativa, pero a medida que se iban desarrollando los reiterados intentos de asalto algo no funcionaba. No había ni rastro de esos rasgos enunciados que permiten mantener la iniciativa sobre el enemigo", explica el oficial como recoge el citado portal.

El problema que veía es que los militares que ejercían el rol de "enemigo" eran justo lo contrario. Por ello, optó por un cambio radical. "Ahora todos vamos a ser enemigos y que gane el mejor". "De pronto querían ganar, se transformaron, se agudizó su ingenio, se hacían todo tipo de artimañas. No dejaron de lado su instrucción individual, pero los procedimientos se diluían en favor de la situación", prosigue.

El cambio le hizo reflexionar sobre el plan de adiestramiento en lo que se plantea como la la "guerra de cuarta generación", basada en "habilidades básicas que se deben desarrollar para rendir en combate". De hecho, el mismo medio detallaba en otra publicación que a lo largo de 2023 se celebraron varios cursos fuera del programa oficial del Ministerio de Defensa, una "formación externa" para "tapar los agujeros y carencias" del departamento

Para Arturo Acero "estamos enseñando a nuestras unidades a realizar cometidos necesarios para el combate, pero el combate es algo más. Hace falta algo más que técnicas. Hay que educar las mentes de los oficiales y suboficiales en la toma de decisiones, en la guerra de maniobras".

Por ello ideó su estudio entre cuadros de mando del Ejército de Tierra, que contó con 251 oficiales y suboficiales. De ellos, hasta 127 eran capitanes. A través de diversas preguntas llegó a la gran conclusión, cuestionando si se consideraba adecuado el adiestramiento en el Ejército de Tierra.

Los resultados no dejan lugar a la duda, ya que "sólo un 2% lo considera adecuado, frente a un 27% que dice que no lo es. El resto opina que son necesarios cambios en mayor (43%) o menor (26%) medida", remata el estudio recogido por El Confidencial Digital