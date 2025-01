Ni 20.000 ni 25.000: este es el número total de piedras que forman el Acueducto de Segovia

El Acueducto de Segovia es uno de los monumentos españoles más conocidos, una cuestión ganada a pulso por la magnificencia de la infraestructura romana. Las vetustas 167 arcadas de este Monumento Nacional descansan sobre 120 pilares, pero esa no es la cifra de mayor magnitud que esconde este tesoro del pasado.

¿Alguna vez te has preguntado cuántas piedras conforman este impresionante acueducto que data del siglo II d. C. de 30 metros de altura y 16 kilómetros de largo? No son ni 20.000 ni 25.000, pero la cifra seguro que te sorprenderá.

Según recoge La Razón en un artículo, el número exacto se mueve en esa horquilla. Cabe destacar que las piedras se sustentan una sobre otras mediante su propio peso sin necesidad de estar unidas por otro material, como la argamasa que se empleaba en la época.

¿Cuántas piedras tiene el Acueducto de Segovia?

Concretamente, el acueducto está formado por un total de 20.400 piedras o sillares de granito. Un número nada desdeñable que permite hacerse una idea de la dificultad de conseguir el material para erigir semejante infraestructura clave para llevar agua a la ciudad.