Pamplona monta una supertómbola y muchos no van a recoger sus premios

La Tómbola de Cáritas organizada en Pamplona busca a los premiados. Un coche, una bicicleta, entre 30 y 40 jamones, vajillas, dos robot aspiradores y cuatro maletas de ruedas son algunos de los premios que no han sido recogidos y siguen esperando en el almacén, según ha informado Diario de Noticias de Navarra.

"Es algo que no nos explicamos, pero siempre ocurre así”, ha explicado al mismo medio Ana Urmeneta, responsable de la Tómbola en la que colabora desde hace más de 20 años. “A nosotros no nos gusta, la esencia de la tómbola es entregar todos los regalos", ha señalado.

Además de estos premios, hay 11 sorteos de vales de 2.500 euros en compras que no se han canjeado. "Eran 23, hemos entregado 12, algo más del 50%, y otros 11 no”, ha contado Urmeneta, quien ha añadido que le da mucha pena, porque “en los últimos años veníamos entregando el 70-78% de los premios sorteados”. Este año, sin embargo, ha cambiado la tónica.

De las 100 bicicletas, queda una sin retirar, pero también sorprende que queden unos 30-40 jamones sin dueño: "Estos días hemos entregado 4-5 jamones, y estábamos contentos, pero quedan muchos más".

También queda un coche sin retirar. Era un premio directo, y no ha sido reclamado. "¿Qué hacemos con él? El coche está en el concesionario esperando dueño, pero nosotros no lo pagamos hasta que no lo matriculamos, y, si no aparece nadie, pues se queda ahí y el concesionario lo vende", ha detallado al mismo medio la responsable. El gasto que Cáritas tenía previsto, revierte entonces en la asociación benéfica.

Los otros cuatro coches ya fueron retirados por los agraciados y matriculados en Cintruénigo, Barásoain, Tolosa y Zaragoza. En esta tómbola, sin embargo, participa también mucha gente de fuera, visitantes muchos de la ciudad durante los Sanfermines, de ahí, seguramente, que haya ganadores de otras regiones que no hayan reclamado su premio.