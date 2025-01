Prepara una fiesta por todo lo alto para la baby shower de su hermana y su reacción es inexplicable: "Hubo menos gente en mi boda"

Las fiestas de revelación de género han pasado de ser una moda pasajera propia de celebrities en mansiones y ceremonias por todo lo alto, para convertirse en lo más parecido a una tradición en casi cualquier familia. Evidentemente, la pomposidad y lujos de una familia normal y corriente no es la misma que la de las familias más adineradas, aunque siempre se trata de que sea lo más emocionante y decorosa posible.

Sin embargo, no siempre sale como se pretende. Esto le ocurrió a un hombre de 30 años que, tras implicarse casi "más que para su boda" en la organización de la fiesta de la baby shower de su hermana, se llevó un chasco al ver su reacción, algo que no comprende y por lo que ahora busca respuestas y consejo en redes sociales.

Todo ocurrió cuando su hermana menor anunció que estaba embarazada. En ese momento, tanto él como su otra hermana se ofrecieron de inmediato para ayudar con la celebración de revelación de género del bebe, pero toda la felicidad que embargaba a la familia se iría rápidamente al garete.

"Por alguna razón, ella lo interpretó como que ‘mi hermano dijo que pagaría el baby shower’ y preparó una lista de invitados de 120 personas", explica el hombre en redes sociales. Pese a que él nunca se ofreció a correr con los gastos de toda la fiesta, afirma que tomó toda la responsabilidad para conseguir que todo saliera a pedir de boca.

Entre otras cosas, asegura que reservó el lugar ideal para ello, envió invitaciones digitales y se comprometió a acoger la comida durante el día del evento. Pero todo comenzó a complicarse cuando su hermana empezó a realizar numerosas exigencias, hasta el punto de escribirle por Whatsapp que estaba "decepcionada por el trabajo que has puesto en este asunto".

Ante esta inesperada respuesta, el hombre comenzó a recordarle todo lo que se había implicado para que la fiesta saliera adelante. “No sé mucho sobre ellas, pero supuse que eran eventos íntimos en la casa de alguien y no algo del tamaño de una boda”, explica el usuario y afirmó que hubo "menos gente en mi propia boda".

Y la historia fue a más, ya que la mujer comenzó a quejarse a otros familiares por el poco apoyo que estaba recibiendo por parte de miembros de su familia, algo que incluso extraño a la madre de ambos: "Mi madre jubilada de 70 años se sorprendió por ese comentario y se ofreció a cocinar comida para 120 personas", recuerda el hombre.

Finalmente, y tras una airada discusión, la futura madre decidió retirar la invitación de su hermano, que se quedó sin palabras: "Ha sido muy desagradecida durante todo este proceso y desde entonces no me ha invitado a su fiesta de cumpleaños y me ha dicho sarcásticamente 'disfruta de tus 40 años' y me ha eliminado del chat grupal de hermanos”, lamenta.

Muchos usuarios en redes le han reconfortado y apoyado y le han reconocido el arduo trabajo que llevó a cabo para que todo fuera un éxito: "Hiciste más de lo que la mayoría de la gente haría. Nadie necesita 120 personas en un baby shower o en un salón para eso", le dijo un usuario. Otro le dijo que "si no te invitan, retira el dinero que invertiste y tus contribuciones. Sus expectativas son poco razonables".