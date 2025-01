Reino Unido avisa a sus ciudadanos en Mallorca: "No son okupas, son chabolas"

La problemática de los asentamientos chabolistas en Mallorca se extiende más allá de Palma, alcanzando localidades como Inca, donde se han identificado dos asentamientos en las últimas semanas.

A pesar de la evidencia, el Ayuntamiento de Inca ha negado la existencia de estos asentamientos, calificándolos como ocupaciones ilegales en viviendas. Sin embargo, informes policiales y observaciones directas indican que se trata de estructuras sin techos, donde personas sin hogar han improvisado refugios con tiendas de campaña, lonas y cartones para protegerse de las inclemencias del tiempo. Uno de estos asentamientos se ubica frente al McDonald's en la carretera principal de Inca, y el otro cerca del hospital.

La responsabilidad de atender a estas familias recae en los ayuntamientos, que deben proporcionar asistencia a través de los servicios sociales y, en caso necesario, coordinar con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca. No obstante, IMAS ha declarado no tener constancia de casos de personas sin hogar en Inca, ya que el ayuntamiento no ha comunicado ninguna situación al respecto.

En Mallorca, los censos de personas sin hogar se realizan únicamente en Palma y Playa de Palma. El último censo, llevado a cabo en 2022 por Cruz Roja en coordinación con IMAS, registró 443 personas sin hogar, cifra que ha aumentado desde entonces. El perfil de estas personas ha cambiado: el 40% son originarias de Baleares y muchas de ellas cuentan con empleo. Según Marga Plaza, responsable del programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja, "el precio de la vivienda hace que no tengan suficiente dinero para alquilar una casa. A veces ni siquiera alcanza para alquilar una habitación. Nos encontramos con personas que tienen trabajo y están sin hogar".

Esta situación refleja una crisis habitacional en la isla, donde los altos precios de alquiler y la escasez de viviendas asequibles empujan a personas trabajadoras a vivir en condiciones precarias, incluyendo asentamientos chabolistas y caravanas.