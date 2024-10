Relata el horror vivido en una residencia universitaria de Bucarest: chinches debajo de la cama

Una joven ha vivido un auténtico horror en una residencia de Bucarest por la presencia de chinches, un problema común, según apuntan algunos medios rumanos. Se ha formado un buen revuelo y la institución ha rechazado las acusaciones.

La estudiante de la Universidad de Bucarest se hospedó un lunes por la mañana en la residencia de su facultad. Fue precisamente en ese día cuando varias picaduras emergieron en la piel, según ha relatado. El problema al principio fue que no lo tuvo en cuenta.

El martes, sin embargo, pasó a ser un problema serio. "Cuando me desperté, tenía las manos llenas. También aparecieron en mis piernas y después en el cuello y cara. Fui al dermatólogo y me diagnosticaron picaduras de chinches, poniéndome una inyección para quitarme el picor".

Como es normal, la estudiante informó de inmediato a la administración de la habitación residencial, y la respuesta no fue la más resolutiva. "Me intentaron culpar por traerlos de casa o en el transporte público, que no había usado antes", ha afirmado.

Representantes de la universidad de Bucarest informaron, según los medios rumanos, de que en esa habitación se realizaron estrictos controles tras las acusaciones y no se encontró rastro alguno de chinches. De hecho, recalcaron que en los meses de julio y septiembre se realizaron hasta dos desinsectaciones.