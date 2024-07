Un experto en empresas pone el dedo en la llaga al destacar el gran problema con los jefes españoles

Un informe reciente de la startup Fresh People, especializada en la gestión de personas en el mundo empresarial y corporativo, ha revelado una inquietante falta de preparación entre los jefes y líderes en España de cara al próximo año. Según este estudio, el 60% de los jefazos admite no sentirse capacitado para liderar en 2024, lo cual resalta la necesidad urgente de herramientas y desarrollo de habilidades en el ámbito empresarial.

El informe sobre el Estado del Management en las Empresas destaca varias conclusiones clave que muestran la diferencia entre las expectativas y la realidad en el management actual. Uno de los puntos más destacados es la percepción de los managers sobre la necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Más del 60% de los encuestados considera esencial mejorar estas habilidades para poder inspirar, motivar y guiar a sus equipos de manera efectiva.

Además, más del 50% de las empresas siguen optando por un liderazgo tradicional, lo cual afecta negativamente el rol de los managers. La falta de adopción de un enfoque colaborativo y la promoción de la responsabilidad individual en la toma de decisiones son áreas donde se necesita un cambio significativo.

José J. Burgos, CEO de Fresh People, y experto en el mundo empresarial señaló: "Les exigimos a los managers asumir un mayor liderazgo en la gestión de sus equipos, sin embargo, siguen utilizando las mismas herramientas que hace dos décadas, lo que crea una brecha significativa. Exigimos un nivel de gestión que no pueden asumir, y además, no les proporcionamos la formación ni las herramientas de liderazgo necesarias. Este tema es de suma relevancia. Está comprobado que las empresas que lo gestionan correctamente logran impulsar la velocidad y agilidad en sus operaciones; mientras que aquellas que no lo hacen, enfrentan dificultades para cumplir con sus planes estratégicos."

En el estudio, alrededor del 60% de los managers participantes provienen de pequeñas y medianas empresas, lo que sugiere que la falta de preparación es especialmente prevalente en este tipo de organizaciones. Los principales desafíos identificados incluyen la comunicación efectiva entre áreas (50%), la definición y gestión de objetivos (43%), la gestión del cambio (35%) y la motivación del equipo (35%). Estos problemas reflejan la complejidad de la gestión empresarial en un entorno cada vez más dinámico.

El impacto de la pandemia también se refleja en los resultados del estudio de Fresh People. Solo el 24% de los encuestados indicó que la pandemia promovió un cambio significativo hacia el trabajo remoto, lo cual sugiere una lenta adopción de nuevas formas de trabajo en muchas empresas. Además, más del 60% de los managers aseguraron que sus empresas carecen de programas formales de desarrollo de liderazgo, destacando la urgente necesidad de implementar programas estructurados para fomentar estas habilidades críticas.

En cuanto a los estilos de liderazgo, el 45% de los managers indicaron que en sus empresas se adopta un estilo de liderazgo contextual, adaptando el enfoque a las necesidades específicas de cada equipo. Sin embargo, el 54% afirmó que las decisiones importantes se toman principalmente desde el equipo directivo, lo cual puede limitar la autonomía y la capacidad de respuesta de los managers en niveles inferiores.