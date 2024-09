Un prestigioso abogado explica al fin que va a pasar con las multas las ZBE de Madrid

Europa Press via Getty Images

Francisco Borge Larrañaga, director jurídico de Eurosistema Club Automovilista, ha ofrecido una entrevista a Confilegal en la que ha hablado del porvenir de las multas que se hayan aplicado por las zonas de bajas emisiones (ZBE) de Madrid.

Pese a que la sentencia no es firme y falta que todavía se estudien los posibles recursos a la postura del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el prestigioso abogado ha hablado de cómo afecta la decisión.

"La sentencia invalida partes clave de la ordenanza que regula las restricciones de circulación en Madrid Central y Plaza Elíptica, debido a vicios procedimentales y falta de justificación en los informes de impacto económico y medioambiental", ha señalado.

Francisco Borge ha asegurado que las multas impuestas "en base a las disposiciones ahora anuladas podrían ser consideradas nulas", ya que "se basaban en una normativa que el tribunal ha declarado nula en algunos aspectos".

"La sentencia no es firme, por tanto, no invalida per se las disposiciones afectadas e incluso el Ayuntamiento puede seguir sancionando. Sí es cierto que es conveniente recurrir todas las sanciones que se encuentren en tramitación", ha explicado.

El abogado habla de los plazos que tienen los afectados y ha detallado que se puede reclamar "los ingresos indebidos" durante "4 años para sanciones que hayan devenido firmes y se hayan abonado".

"Los sancionados afectados deberán presentar, en caso de confirmarse la sentencia, varios documentos. Es decir, una copia de la sanción o de la resolución sancionadora y un justificante de pago si la multa ya ha sido abonada", ha razonado.