Un profesor utiliza las horas para demostrar un error de pronunciación muy común en español 

🤯 En mi último vídeo te explotó la cabeza con esto: 🇪🇸 No decimos "diez-de-la-noche", sino "dieddelanoche". 🤔 ¿Pero por qué? 🤓 Porque la /d/ de "de la noche" se articula igual que la Z de "diez", con la diferencia de que en la /d/ las cuerdas vocales vibran y en la Z no. 👅 Vamos, que la lengua va al mismo sitio. 💪🏻Y en español tenemos la tendencia de ahorrar energía y fusionar sonidos que se articulan en el mismo punto, favoreciendo siempre al segundo.