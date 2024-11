Un repartidor se abstiene de llamar al timbre del destinatario y se lleva todos los elogios por su decisión

Los problemas con empresas de entrega de paquetes son un tema recurrente en redes sociales. Rara vez, los repartidores se convierten en objeto de elogios por parte de sus clientes, y uno de ellos ha publicado, a modo de agradecimiento, su historia.

Según publica el diario alemán Merkur.de, un empleado de la empresa DHL dejó una nota escrita a mano en una de sus entregas. "No toqué el timbre porque no sabía si el bebé estaba dormido". Su empresa ha informado a través de un comunicado que el motivo por el que no se entregó finalmente la correspondencia fue no molestar el sueño del recién nacido.

"En las zonas más rurales es lógico que haya una relación más estrecha entre los clientes y los transportistas de paquetes que en la ciudad", asegura la publicación. Además, se recuerda que los destinatarios tienen derechos "si el cartero no toca el timbre".

Los usuarios han elogiado en redes sociales esta hazaña. "Por favor, que también lo hagan con los dueños de perros. El mío se vuelve loco cuando suena el timbre. Prefiero ir a una estación de embalaje a recogerlo", dice un internauta. "Por fin una buena razón", celebra otro.