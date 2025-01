Una mujer de 64 años gana un premio millonario con la lotería y acaba en los tribunales por esta sorprendente razón

Elza Jesús de Almeida, residente de Jabaquara, al sur de São Paulo (Brasil) generó mucho revuelo durante varios días tras declarar ante los medios de comunicación que había ganado el premio mayor de la lotería Mega de Virada.

Según su versión, recogida por el medio colombiano El Tiempo, la empresa ofrecía 70 millones de reales (cerca de 11.300 euros) para quienes acertaran la secuencia numérica del sorteo realizado el pasado 31 de diciembre.

La mujer, de 64 años, realizó ocho apuestas para aumentar su posibilidad de ganar. Al conocer los resultados, descubrió que su estrategia había funcionado, pero su alegría se desvaneció al consultar el acta de sorteo de la empresa de lotería, donde solo se registraron dos de las apuestas, ninguna de ellas ganadora.

Búsqueda de justicia

Elza admitió su error en una entrevista con Metrópoles: "Fueron ocho partidas, fue mucho, no las conté. Si hubiera contado, habría sabido que me faltaba una. Y, cuando ella cargaba, yo decía: 'No, espera, faltaba una', pero no contaba. Ni siquiera me lo imaginaba, confié".

Sin embargo, considera que la culpable de todo es la máquina que registra las partidas. "Ella puso esta tarjeta dentro de la máquina, ¿por qué registró las dos de arriba y la de abajo no?", preguntó. Al conocer la confusión, la mujer acudió con su hijo a la policía para reportar el incidente y solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda donde se realizaron las apuestas.

Sin embargo, no obtuvieron éxito en su gestión. Ante esta situación, Elza contrató al abogado Evandro Rolim, quien interpuso una demanda para exigir que el establecimiento entregue las grabaciones. El caso se hizo público cuando la afectada presentó a la prensa los boletos que rellenó para sus apuestas, uno los cuales contenía los seis números ganadores.

Su abogado destacó que, de confirmarse que Elza estuvo en el local y adquirió el billete ganador, iniciarán un proceso legal para reclamar una indemnización por la pérdida de la oportunidad de reclamar el dinero.