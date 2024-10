Una operación sale mal y el juez ordena una indemnización de miles de euros a un paciente andaluz

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Algeciras ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 37.402 euros a un paciente después de sufrir una negligencia médica durante una operación realizada en 2021. La sentencia concluye que el retraso en el tratamiento y la intervención fallida provocaron un agravamiento del estado del afectado, según Confilegal.

Todo comenzó en 2018, cuando el paciente fue sometido a una operación para tratar una eventración, una afección en la que los órganos internos sobresalen a través de la pared abdominal. A pesar de esa cirugía, en 2020 un TAC reveló nuevas complicaciones. En julio de ese año, fue incluido en la lista de espera para una nueva intervención, pero la operación no se llevó a cabo hasta marzo de 2021, cuando ingresó en una clínica privada.

La cirugía, que debía corregir la hernia mediante una eventroplastia, no fue realizada como se había previsto. El paciente no recibió explicación alguna sobre el cambio en el procedimiento, y tanto el cirujano como la clínica reconocieron posteriormente que no debieron aceptar el caso por su complejidad. A pesar de los argumentos del SAS, que defendía que el paciente había recibido atención adecuada, la jueza Miriam Solano Martín determinó que la intervención fue insuficiente y que existió una “demora injustificada” en el tratamiento.

El fallo recoge que la situación del paciente se agravó tanto que, en octubre de 2021, tuvo que ser intervenido de urgencia tras presentar un cuadro grave de dolor abdominal, vómitos y estreñimiento, lo que obligó a adelantar su operación sin esperar su turno en la lista de espera.