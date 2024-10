Una parte de este país europeo se hunde rápidamente y los geólogos culpan a una gran gotera

Anadolu via Getty Images

Desde Turquía llegan noticias inquietantes a ojos de los geólogos. El asunto ha llegado a la revista Nature Communications, donde un equipo de investigadores ha explicado la situación que golpea a la meseta central de Anatolia.

Allí, una enorme roca estaría empujando la cuenca de Konya hacia abajo, hundiéndola progresivamente. La investigadora principal, Julia Andersen, de la Universidad de Toronto (Canadá), explica en el estudio que "si nos fijamos en los datos satelitales, podemos ver que la corteza en la cuenca de Konya se está hundiendo; la cuenca se está profundizando cada vez más".

El movimiento es milimétrico, pero no cesa. Alrededor de 20 milímetros al año, un hundimiento que no afecta a la superficie, donde no se registran movimientos de la corteza terrestre ni otros signos de movimientos tectónicos de placas.

"Estos datos representan un enigma geodinámico: ¿por qué la cuenca de Konya se está hundiendo tan rápidamente a pesar de estar ubicada en medio de una meseta elevada y tectónicamente tranquila?", preguntan Andersen y sus colegas.

Investigando en los detalles de este extraño fenómeno geológico, la arqueóloga y su equipo "vimos una anomalía sísmica en el manto superior y una corteza engrosada debajo de la cuenca de Konya".

Lo que hallaron es que debajo de los 40 kilómetros de corteza, hay una zona, situada entre los 50 y 80 kilómetros de profundidad, donde las ondas sísmicas viajan más rápido de lo normal.

"Esto nos dice que hay material rocoso más frío y denso que se está hundiendo desde la litosfera hacia el manto subyacente", añaden los investigadores como posible explicación a lo que viene ocurriendo sin solución en la cuenca de Konya.

Explica el medio especializado Scinexx, que algo parecido ya se registró en la zona hace unos 25 millones de años. Entonces, una gran gotera en el borde inferior de la litosfera, fue provocando el levantamiento de la meseta central de Anatolia.