Cambia una letra y cambia todo: el nuevo Internet que promete ser 100 veces más rápido que el Wi-Fi

Con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez más científicos y expertos tratan de encontrar una mina de oro en otro descubrimiento que cambie el mundo de la comunicación como ha ocurrido en los últimos 50 años.

Uno de esos posibles cambios, a mejor, es el que relacionado con un elemento imprescindible en muchos hogares y espacios públicos de todo el mundo. La conexión Wi-Fi.

Con descubrimiento reciente, solo varía una letra, pero en su síntesis, cambia todo. Se trata del nuevo Internet que promete ser 100 veces más rápido que la red habitual en distintos puntos del planeta.

Se trata de un estándar alternativo que se dio a conocer en 2021. Es la tecnología Li-Fi (Light Fidelity), que aprovecha la luz para alcanzar a los 224 Gbps. Científicos de Caltech pudieron controlar la luz con mayor precisión que nunca gracias a este nuevo sistema.

"Cada vez más, analizaremos las comunicaciones por ondas de luz en el espacio libre. Pero no hay ninguna razón por la que no pueda sentarse en un futuro Starbucks y hacer que su computadora portátil reciba una señal de luz para su conexión inalámbrica en lugar de una señal de radio. Aún no está aquí, pero cuando llegue, será al menos cien veces más rápido que Wi-Fi", detalló Harry Atwater, profesor de Física Aplicada y Ciencia de los Materiales que colaboró en el estudio.

La parte más positiva es que este nuevo envío de señal significaría una reducción del impacto que produce el Wi-Fi actual a las interferencias electromagnéticas. Por si fuera poco, también mejora la privacidad y la seguridad, complicando a cualquiera que trate de robar internet de su vecino.